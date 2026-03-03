DEFINIDO

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Além do rubro-negro, Jacuipense e Juazeirense também estão no páreo na disputa pela competição regional

Troféu da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Os times baianos conheceram nesta terça-feira (3) quem serão seus adversários na Copa do Nordeste 2026. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A nova edição do Nordestão marca uma mudança significativa no formato de disputa da competição, com o atual campeão Bahia fira do torneio, enquanto o Vitória chega como um dos principais favoritos ao título.

Se o Bahia está fora, o Vitória desponta como um dos protagonistas. Único clube da Série A na disputa, o Rubro-Negro quer voltar a conquistar o titular da competição pela primeira vez desde 2010 e se sagrar pentacampeão. Além do Leão, a Bahia será representada também por Jacuipense e Juazeirense. Em relação à transmissão da competição, a Copa do Nordeste será exibida pela SBT, pela Sportynet e pelo Canal do Benja.

O Leão foi sorteado para o grupo A, junto com Asa-AL, Souza-PB, Itabaiana e Fluminense do Piauí. No entanto, esses não serão os adversários do clube na primeira fase da competição, já que os grupos A e B se enfrentam, assim como C e D. Os cinco primeiros jogos do Vitória, que mandará três desses confrontos, serão contra Juazeirense, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí.

Último sorteado, o Jacuipense ficou no grupo 4, com Fortaleza, Retrô-PE, ABC e Maranhão. A equipe baiana terá pela frente Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz e Ferroviário-CE.

Grupos da Copa do Nordeste

Grupo A

Vitória

Asa-AL

Souza-PB

Itabaiana

Fluminense-PI

Grupo B

Juazeirense

CRB

Botafogo-PB

Confiança

Piauí

Grupo C

Ceará

Sport

América-RN

Imperatriz

Ferroviário-CE

Grupo D

Fortaleza

Retrô-PE

ABC

Maranhão

Jacuipense

Novo formato para 2026

A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D.

Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:

1º do Grupo A × 2º do Grupo C;

1º do Grupo B × 2º do Grupo D;

1º do Grupo C × 2º do Grupo A;

1º do Grupo D × 2º do Grupo B.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.

Datas da competição

Primeira fase:

1ª rodada: 25 ou 26 de março

2ª rodada: 28 ou 29 de março



3ª rodada: 8 ou 9 de abril



4ª rodada: 15 ou 16 de abril



5ª rodada: 29 ou 30 de abril



Quartas de final:

6 ou 7 de maio

Semifinais:

Ida: 20 de maio

Volta: 27 de maio



Final