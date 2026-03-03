Acesse sua conta
Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Além do rubro-negro, Jacuipense e Juazeirense também estão no páreo na disputa pela competição regional

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:32

Troféu da Copa do Nordeste
Troféu da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Os times baianos conheceram nesta terça-feira (3) quem serão seus adversários na Copa do Nordeste 2026. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A nova edição do Nordestão marca uma mudança significativa no formato de disputa da competição, com o atual campeão Bahia fira do torneio, enquanto o Vitória chega como um dos principais favoritos ao título.

Se o Bahia está fora, o Vitória desponta como um dos protagonistas. Único clube da Série A na disputa, o Rubro-Negro quer voltar a conquistar o titular da competição pela primeira vez desde 2010 e se sagrar pentacampeão. Além do Leão, a Bahia será representada também por Jacuipense e Juazeirense. Em relação à transmissão da competição, a Copa do Nordeste será exibida pela SBT, pela Sportynet e pelo Canal do Benja.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

O Leão foi sorteado para o grupo A, junto com Asa-AL, Souza-PB, Itabaiana e Fluminense do Piauí. No entanto, esses não serão os adversários do clube na primeira fase da competição, já que os grupos A e B se enfrentam, assim como C e D. Os cinco primeiros jogos do Vitória, que mandará três desses confrontos, serão contra Juazeirense, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí.

Último sorteado, o Jacuipense ficou no grupo 4, com Fortaleza, Retrô-PE, ABC e Maranhão. A equipe baiana terá pela frente Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz e Ferroviário-CE. 

Grupos da Copa do Nordeste

Grupo A

  • Vitória
  • Asa-AL
  • Souza-PB
  • Itabaiana
  • Fluminense-PI

Grupo B

  • Juazeirense
  • CRB
  • Botafogo-PB
  • Confiança
  • Piauí

Grupo C

  • Ceará
  • Sport
  • América-RN
  • Imperatriz
  • Ferroviário-CE

Grupo D

  • Fortaleza
  • Retrô-PE
  • ABC
  • Maranhão
  • Jacuipense

Clubes nordestinos com mais participações na Série A na era dos pontos corridos

1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
2º- Vitória 13 participações  por Victor Ferreira/EC Vitória
3º - Sport 12 participações  por Divulgação/Sport
4º - Fortaleza 10 participações por Mateus Lotif / Fortaleza EC
5º - Ceará oito participações por Divulgação/Ceará
6º - Náutico cinco participações  por Divulgação/Náutico
7º - Santa Cruz duas participações  por Divulgação
8º - CSA uma participação por Matheus Lima/Vasco
8º - América de Natal uma participação por Canindé Pereira/América FC
1 de 9
1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Novo formato para 2026

A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D.

Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:

  • 1º do Grupo A × 2º do Grupo C;
  • 1º do Grupo B × 2º do Grupo D;
  • 1º do Grupo C × 2º do Grupo A;
  • 1º do Grupo D × 2º do Grupo B.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.

Datas da competição

Primeira fase:

  • 1ª rodada: 25 ou 26 de março
  • 2ª rodada: 28 ou 29 de março
  • 3ª rodada: 8 ou 9 de abril
  • 4ª rodada: 15 ou 16 de abril
  • 5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final:

6 ou 7 de maio

Semifinais:

  • Ida: 20 de maio
  • Volta: 27 de maio

Final

  • Ida: 3 de junho
  • Volta: 7 de junho

