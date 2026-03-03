Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:32
Os times baianos conheceram nesta terça-feira (3) quem serão seus adversários na Copa do Nordeste 2026. O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A nova edição do Nordestão marca uma mudança significativa no formato de disputa da competição, com o atual campeão Bahia fira do torneio, enquanto o Vitória chega como um dos principais favoritos ao título.
Se o Bahia está fora, o Vitória desponta como um dos protagonistas. Único clube da Série A na disputa, o Rubro-Negro quer voltar a conquistar o titular da competição pela primeira vez desde 2010 e se sagrar pentacampeão. Além do Leão, a Bahia será representada também por Jacuipense e Juazeirense. Em relação à transmissão da competição, a Copa do Nordeste será exibida pela SBT, pela Sportynet e pelo Canal do Benja.
Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026
O Leão foi sorteado para o grupo A, junto com Asa-AL, Souza-PB, Itabaiana e Fluminense do Piauí. No entanto, esses não serão os adversários do clube na primeira fase da competição, já que os grupos A e B se enfrentam, assim como C e D. Os cinco primeiros jogos do Vitória, que mandará três desses confrontos, serão contra Juazeirense, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí.
Último sorteado, o Jacuipense ficou no grupo 4, com Fortaleza, Retrô-PE, ABC e Maranhão. A equipe baiana terá pela frente Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz e Ferroviário-CE.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Clubes nordestinos com mais participações na Série A na era dos pontos corridos
A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D.
Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:
As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.
Primeira fase:
Quartas de final:
6 ou 7 de maio
Semifinais:
Final