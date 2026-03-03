Acesse sua conta
Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

O centroavante brasileiro fará sua estreia oficial pelo novo clube no próximo sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 04:00

Atacante Cléber, ex-Vitória
Atacante Cléber, ex-Vitória Crédito: Divulgação/Yunnan Yukun

O ex-atacante do Vitória Cléber está pronto para iniciar mais um importante capítulo em sua trajetória no futebol asiático. No próximo sábado (7), o brasileiro fará sua estreia oficial no Campeonato Chinês defendendo o Yunnan Yukun, em confronto diante do Qingdao Hainiu, atuando em casa.

A expectativa é alta após um período de preparação considerado extremamente positivo. Durante a pré-temporada, a equipe realizou diversos amistosos, ajustando detalhes táticos e físicos, enquanto Cléber se destacou com boas atuações e gols importantes, demonstrando faro de artilheiro e entrosamento com os companheiros.

Confiante, o atacante ressaltou a importância do trabalho realizado nas últimas semanas. “Fizemos uma preparação muito forte, com jogos importantes para ganhar ritmo e confiança. Consegui marcar gols, que é sempre importante para um atacante, e isso aumenta ainda mais minha motivação para a estreia”, destacou.

Jogando diante de sua torcida, o Yunnan Yukun aposta na força do mando de campo para iniciar a competição com o pé direito. Para Cléber, começar bem pode ser determinante ao longo da temporada. “Estrear em casa é especial. Queremos transformar essa energia em um grande resultado e começar o campeonato somando pontos”, completou.

Com ambiente positivo, confiança elevada e um atacante em boa fase, o Yunnan Yukun chega preparado para o primeiro desafio oficial da temporada, mirando uma campanha sólida desde a rodada inaugural.

O jogador chegou ao país asiático após se destacar na Série B em 2025, com 14 gols marcados e sete assistências concedidas na temporada passada, sua primeira após voltar ao futebol profissional. O jogador tinha sido suspenso por 24 meses após um exame antidoping ter dado positivo para tamoxifeno, substância proibida.

O tamoxifeno é utilizado comumente no tratamento do câncer de mama, mas é proibido pela Wada (Agência Mundial Antidoping) porque favorece o desenvolvimento da musculatura, dando força física a atletas de maneira desproporcional. Na toca do Leão, o atacante chegou para o time sub23 do Vitória em 2018 e disputou partidas pelo profissional no ano seguinte. Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado.

