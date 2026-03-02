Acesse sua conta
Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Clássico decisivo será disputado no próximo sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:27

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Bahia e Vitória vão decidir o título do Campeonato Baiano de 2026 no próximo sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, mas o 506º Ba-vi da história não ficará restrito apenas à disputa dentro de campo. Fora das quatro linhas, a final também será marcada pela divisão igualitária da renda de bilheteria entre os dois clubes.

De acordo com o regulamento da competição, aprovado em reunião do Conselho Técnico e publicado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), as receitas líquidas das fases semifinal e final devem ser divididas em 50% para cada equipe, independentemente do resultado da partida. A medida está prevista no artigo 27, que faz uma distinção clara em relação às fases anteriores do torneio.

Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória

Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória 2x1 Bahia - 28ª rodada do Brasileirão 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vitória 1x1 Bahia - Jogo de volta da final do Baianão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - jogo de ida da final do Baianão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - primeira fase do Bainão de 2025 por Victor Ferreira I EC Vitória
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 1x1 Vitória - Jogo de volta final do Campeonato 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 3x2 Bahia - Jogo de ida final do Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Bahia 2x1 Vitória - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 por Thiago Caldas/EC Bahia
Vitória 3x2 Bahia - Primeira fase Baianão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 12
Vitória 0x1 Bahia - Primeira fas Baianão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Durante a etapa classificatória, a renda líquida pertence exclusivamente ao clube mandante. No entanto, a partir das semifinais, a regra muda e passa a valer a divisão obrigatória e igualitária entre os times envolvidos. Ou seja, embora o Esquadrão tenha garantido o mando de campo na decisão por ter feito melhor campanha, terá que dividir renda líquida igualmente com o Leão.

A aplicação da regra já pôde ser observada nas semifinais. No duelo entre Bahia e Juazeirense, vencido pelo Tricolor por 4x2, a Arena Fonte Nova recebeu 16.803 pagantes, gerando renda de R$ 398.244,00 — valor dividido igualmente, com R$ 199.244,00 para cada equipe.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

No outro confronto, entre Vitória e Jacuipense, o Rubro-negro avançou após empate em 1x1 no tempo normal e triunfo por 4x2 nos pênaltis. A partida contou com 14.052 pagantes e renda de R$ 323.354,00, resultando em R$ 161.667,00 para cada lado.

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Que susto! Vitória vence nos pênaltis e está na final

Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

