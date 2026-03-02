Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de março de 2026 às 17:13
O Bahia iniciou nesta segunda-feira (2) a preparação para o clássico decisivo contra o Vitória, válido pela final do Campeonato Baiano. A partida está marcada para sábado (7), na Arena Fonte Nova, e pode contar com reforços importantes para o Tricolor.
A boa notícia ficou por conta de Michel Araújo e David Duarte, que avançaram na recuperação e participaram de trabalho de transição no campo, podendo se tornar opções para a decisão. Por outro lado, Caio Alexandre realizou atividades na academia, enquanto Kanu, Gilberto e Ruan Pablo seguem em tratamento, e devem perder o clássico.
Veja como foi a reapresentação do Bahia
A primeira atividade da semana foi um treino de disputa de posse de bola em campo reduzido. Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo sobre a Juazeirense, no último sábado (28), deixaram o gramado para controle de carga, como parte do planejamento físico da comissão técnica.
Os demais jogadores permaneceram em campo para dar continuidade ao trabalho com foco na posse de bola. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática, promovendo correções de posicionamento e orientações específicas sobre a construção de jogadas, já mirando o confronto decisivo.
O elenco tricolor volta aos treinamentos nesta terça-feira (3), quando dará sequência à preparação para o Ba-Vi que definirá o campeão estadual.