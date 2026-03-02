Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

Decisão do Baianão é neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:13

Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia iniciou nesta segunda-feira (2) a preparação para o clássico decisivo contra o Vitória, válido pela final do Campeonato Baiano. A partida está marcada para sábado (7), na Arena Fonte Nova, e pode contar com reforços importantes para o Tricolor.

A boa notícia ficou por conta de Michel Araújo e David Duarte, que avançaram na recuperação e participaram de trabalho de transição no campo, podendo se tornar opções para a decisão. Por outro lado, Caio Alexandre realizou atividades na academia, enquanto Kanu, Gilberto e Ruan Pablo seguem em tratamento, e devem perder o clássico.

Veja como foi a reapresentação do Bahia

Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 8
Bahia inicia preparação pra final contra o Vitória por Rafael Rodrigues/ECB

SAIBA COMO FOI O TREINO DO BAHIA 

A primeira atividade da semana foi um treino de disputa de posse de bola em campo reduzido. Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo sobre a Juazeirense, no último sábado (28), deixaram o gramado para controle de carga, como parte do planejamento físico da comissão técnica.

Os demais jogadores permaneceram em campo para dar continuidade ao trabalho com foco na posse de bola. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática, promovendo correções de posicionamento e orientações específicas sobre a construção de jogadas, já mirando o confronto decisivo.

LEIA MAIS

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

O elenco tricolor volta aos treinamentos nesta terça-feira (3), quando dará sequência à preparação para o Ba-Vi que definirá o campeão estadual.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Novidades para o clássico: Entenda como vai ser a semana do Vitória antes do Ba-Vi

Novidades para o clássico: Entenda como vai ser a semana do Vitória antes do Ba-Vi
Imagem - Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina

Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina
Imagem - Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

MAIS LIDAS

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
01

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos
02

Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'
03

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu
04

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu