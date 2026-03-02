CENAS LAMENTÁVEIS

Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina

Incidente ocorreu no último domingo (1º), em jogo entre Rosario Central e Newell's Old Boys

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:15

Alejo Veliz reforçará o Bahia a partir de julho Crédito: Divulgação/Rosario Central

O atacante Alejo Véliz, reforço do Bahia para o segundo semestre, foi vítima de uma agressão durante o clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys, disputado neste domingo (1º), pela 8ª rodada do Campeonato Argentino.

O jovem de 22 anos estava em campo quando uma garrafa de vidro foi arremessada das arquibancadas e o atingiu na região próxima à orelha. Apesar do susto, o jogador não sofreu lesões graves e conseguiu deixar o gramado sem maiores complicações.

CENAS LAMENTÁVEIS! Em Newell's Old Boys x Rosario Central, no Campeonato Argentino, Alejo Véliz levou essa garrafada vinda da torcida. Isso não é futebol... Lamentável!#ArgentinoNaESPN #Rosario #futebolNaESPN



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/NAXFsnrkLB — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) March 1, 2026

Dentro das quatro linhas, o Rosario Central levou a melhor no tradicional clássico da cidade de Rosario e venceu por 2x0. Os gols da partida foram marcados por Ángel Di María e Enzo Copetti. Copetti, inclusive, entrou na etapa final na vaga de Véliz.

Acerto com o Bahia

Véliz já tem destino definido no futebol brasileiro. O atacante foi adquirido pelo Bahia em negociação junto ao Tottenham Hotspur, clube que detém seus direitos econômicos. A transferência foi fechada por 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), com contrato válido por cinco temporadas.

No entanto, o jogador permanecerá no Rosario Central até julho, período em que cumpre empréstimo. A expectativa é que ele se apresente ao Tricolor de Aço na janela do meio do ano para reforçar o elenco na sequência da temporada.