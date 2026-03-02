Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de março de 2026 às 18:15
O atacante Alejo Véliz, reforço do Bahia para o segundo semestre, foi vítima de uma agressão durante o clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys, disputado neste domingo (1º), pela 8ª rodada do Campeonato Argentino.
O jovem de 22 anos estava em campo quando uma garrafa de vidro foi arremessada das arquibancadas e o atingiu na região próxima à orelha. Apesar do susto, o jogador não sofreu lesões graves e conseguiu deixar o gramado sem maiores complicações.
Dentro das quatro linhas, o Rosario Central levou a melhor no tradicional clássico da cidade de Rosario e venceu por 2x0. Os gols da partida foram marcados por Ángel Di María e Enzo Copetti. Copetti, inclusive, entrou na etapa final na vaga de Véliz.
Véliz já tem destino definido no futebol brasileiro. O atacante foi adquirido pelo Bahia em negociação junto ao Tottenham Hotspur, clube que detém seus direitos econômicos. A transferência foi fechada por 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), com contrato válido por cinco temporadas.
No entanto, o jogador permanecerá no Rosario Central até julho, período em que cumpre empréstimo. A expectativa é que ele se apresente ao Tricolor de Aço na janela do meio do ano para reforçar o elenco na sequência da temporada.
Reelado pelo próprio Rosario Central, o jovem atleta também acumula passagens pelo Tottenham e pelo Espanyol. Na atual temporada, tem oito partidas disputas, todas como titular, com dois gols anotados.