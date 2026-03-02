Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Futuro atacante do Bahia recebe uma garrafada durante clássico na Argentina

Incidente ocorreu no último domingo (1º), em jogo entre Rosario Central e Newell's Old Boys

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:15

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz
Alejo Veliz reforçará o Bahia a partir de julho Crédito: Divulgação/Rosario Central

O atacante Alejo Véliz, reforço do Bahia para o segundo semestre, foi vítima de uma agressão durante o clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys, disputado neste domingo (1º), pela 8ª rodada do Campeonato Argentino.

O jovem de 22 anos estava em campo quando uma garrafa de vidro foi arremessada das arquibancadas e o atingiu na região próxima à orelha. Apesar do susto, o jogador não sofreu lesões graves e conseguiu deixar o gramado sem maiores complicações.

Dentro das quatro linhas, o Rosario Central levou a melhor no tradicional clássico da cidade de Rosario e venceu por 2x0. Os gols da partida foram marcados por Ángel Di María e Enzo Copetti. Copetti, inclusive, entrou na etapa final na vaga de Véliz.

Acerto com o Bahia

Véliz já tem destino definido no futebol brasileiro. O atacante foi adquirido pelo Bahia em negociação junto ao Tottenham Hotspur, clube que detém seus direitos econômicos. A transferência foi fechada por 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), com contrato válido por cinco temporadas.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que jogará no Bahia

Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central
1 de 5
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central

No entanto, o jogador permanecerá no Rosario Central até julho, período em que cumpre empréstimo. A expectativa é que ele se apresente ao Tricolor de Aço na janela do meio do ano para reforçar o elenco na sequência da temporada.

Reelado pelo próprio Rosario Central, o jovem atleta também acumula passagens pelo Tottenham e pelo Espanyol. Na atual temporada, tem oito partidas disputas, todas como titular, com dois gols anotados.

LEIA MAIS 

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Novidades para o clássico: Entenda como vai ser a semana do Vitória antes do Ba-Vi

Novidades para o clássico: Entenda como vai ser a semana do Vitória antes do Ba-Vi
Imagem - Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos
Imagem - Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

Dupla entra em fase de transição e pode reforçar o Bahia na decisão contra o Vitória

MAIS LIDAS

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
01

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos
02

Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'
03

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu
04

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu