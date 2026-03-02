Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Maior torneio regional do Brasil tem íncio marcado para o dia 25 de março

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:57

Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

O sorteio da Copa do Nordeste 2026 será realizado nesta terça-feira (3), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A nova edição do Nordestão marca uma mudança significativa no formato de disputa da competição, com o atual campeão Bahia fira do torneio, enquanto o Vitória chega como um dos principais favoritos ao título.

A ausência do Bahia ocorre em meio às mudanças no calendário do futebol brasileiro, anunciadas em outubro de 2025 e válidas a partir desta temporada. Pelas novas regras, clubes classificados para competições da Conmebol, como Libertadores ou Sul-Americana, ficam impedidos de disputar a Copa do Nordeste. Atual campeão do regional e classificado para a Libertadores, o Tricolor está fora do torneio.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Após a eliminação na fase preliminar da Libertadores diante do O'Higgins, o Bahia chegou a consultar a CBF sobre a possibilidade de disputar o Nordestão em 2026, mas a resposta foi negativa. Isso porque os documentos técnicos da competição foram publicados em 11 de fevereiro, com os 20 clubes já definidos, o que inviabiliza qualquer alteração no formato ou nas vagas.

Se o Bahia está fora, o Vitória desponta como um dos protagonistas. Único clube da Série A na disputa, o Rubro-Negro quer voltar a conquistar o titular da competição pela primeira vez desde 2010 e se sagrar pentacampeão. Além do Leão, a Bahia será representada também por Jacuipense e Juazeirense.

Clubes nordestinos com mais participações na Série A na era dos pontos corridos

1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
2º- Vitória 13 participações  por Victor Ferreira/EC Vitória
3º - Sport 12 participações  por Divulgação/Sport
4º - Fortaleza 10 participações por Mateus Lotif / Fortaleza EC
5º - Ceará oito participações por Divulgação/Ceará
6º - Náutico cinco participações  por Divulgação/Náutico
7º - Santa Cruz duas participações  por Divulgação
8º - CSA uma participação por Matheus Lima/Vasco
8º - América de Natal uma participação por Canindé Pereira/América FC
1 de 9
1º - Bahia 14 participações  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Novo formato para 2026

A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D. 

Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:

  • 1º do Grupo A × 2º do Grupo C;
  • 1º do Grupo B × 2º do Grupo D;
  • 1º do Grupo C × 2º do Grupo A;
  • 1º do Grupo D × 2º do Grupo B.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.

LEIA MAIS 

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Que susto! Vitória vence nos pênaltis e está na final

Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

Datas da competição

Primeira fase:

  • 1ª rodada: 25 ou 26 de março
  • 2ª rodada: 28 ou 29 de março
  • 3ª rodada: 8 ou 9 de abril
  • 4ª rodada: 15 ou 16 de abril
  • 5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final:

  • 6 ou 7 de maio

Semifinais:

  • Ida: 20 de maio
  • Volta: 27 de maio

Final

  • Ida: 3 de junho
  • Volta: 7 de junho

Mais recentes

Imagem - Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda
Imagem - Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi
Imagem - Que susto! Vitória vence nos pênaltis e está na final

Que susto! Vitória vence nos pênaltis e está na final

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil