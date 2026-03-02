LAMPIONS

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Maior torneio regional do Brasil tem íncio marcado para o dia 25 de março

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:57

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

O sorteio da Copa do Nordeste 2026 será realizado nesta terça-feira (3), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A nova edição do Nordestão marca uma mudança significativa no formato de disputa da competição, com o atual campeão Bahia fira do torneio, enquanto o Vitória chega como um dos principais favoritos ao título.

A ausência do Bahia ocorre em meio às mudanças no calendário do futebol brasileiro, anunciadas em outubro de 2025 e válidas a partir desta temporada. Pelas novas regras, clubes classificados para competições da Conmebol, como Libertadores ou Sul-Americana, ficam impedidos de disputar a Copa do Nordeste. Atual campeão do regional e classificado para a Libertadores, o Tricolor está fora do torneio.

Após a eliminação na fase preliminar da Libertadores diante do O'Higgins, o Bahia chegou a consultar a CBF sobre a possibilidade de disputar o Nordestão em 2026, mas a resposta foi negativa. Isso porque os documentos técnicos da competição foram publicados em 11 de fevereiro, com os 20 clubes já definidos, o que inviabiliza qualquer alteração no formato ou nas vagas.

Se o Bahia está fora, o Vitória desponta como um dos protagonistas. Único clube da Série A na disputa, o Rubro-Negro quer voltar a conquistar o titular da competição pela primeira vez desde 2010 e se sagrar pentacampeão. Além do Leão, a Bahia será representada também por Jacuipense e Juazeirense.

Novo formato para 2026

A edição de 2026 será a primeira sob o novo modelo aprovado pela CBF. A fase de grupos passou de 16 para 20 clubes, enquanto a fase preliminar foi extinta. As equipes serão divididas em quatro grupos com cinco times cada. Os confrontos acontecerão fora das chaves, com times do Grupo A enfrentando os do Grupo B, enquanto os times dos Grupos C encaram as equipes do Grupo D.

Cada equipe disputará cinco partidas em turno único. Os times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora. Para manter a obrigatoriedade de clássicos estaduais na primeira fase, clubes do mesmo estado não poderão integrar o mesmo grupo. Ao fim das cinco rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os cruzamentos serão:



1º do Grupo A × 2º do Grupo C;

1º do Grupo B × 2º do Grupo D;

1º do Grupo C × 2º do Grupo A;

1º do Grupo D × 2º do Grupo B.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha.

Datas da competição

Primeira fase:

1ª rodada: 25 ou 26 de março

2ª rodada: 28 ou 29 de março

3ª rodada: 8 ou 9 de abril

4ª rodada: 15 ou 16 de abril

5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final:

6 ou 7 de maio



Semifinais:

Ida: 20 de maio

Volta: 27 de maio

Final