FUTEBOL

Bahia passa aperto, mas vence a Juazeirense e chega à final do Baianão

Confronto aconteceu na tarde deste sábado (28) e acabou em 4 a 2

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 19:10

Bahia venceu a Juazeirense por 4 a 2 Crédito: Letícia Martins/E.C. Bahia

O Bahia garantiu a sua vaga para a final do Campeonato Baiano na tarde deste sábado (28). Frente à Juazeirense, no entanto, o Esquadrão passou por sustos para vencer a partida por 4 a 2 diante da sua torcida na Arena Fonte Nova.

O aperto foi uma surpresa depois do Esquadrão abrir 3 a 0 de vantagem, com o terceiro gol já aos 16 minutos do segundo tempo. Erros bobos na saída de bola, porém, fizeram a vantagem cair para apenas um gol já aos 41 minutos da segunda etapa. A sequência de vacilos irritou a torcida na Arena Fonte Nova, que passou a vaiar o time. Mesmo sob pressão das arquibancadas, o Bahia conseguiu marcar nos acréscimos e dar números finais ao jogo.

Assim, o Tricolor contou com gols de Willian José e Erick Pulga no primeiro tempo e Kike Oliveira e Erick Pulga na segunda etapa. Bino e Vitinho conseguiram descontar o placar para o time visitante.

Com o resultado, o Bahia chega à final e agora espera o vencedor do confronto entre Vitória e Jacuipense, na tarde de domingo (1º), no Barradão.

O JOGO

Pressionado, o Bahia foi a campo com cânticos de “time sem vergonha” nos primeiros minutos da partida. O clima hostil foi positivo para a Juazeirense que, no início de jogo, pareceu mais à vontade para trocar passes enquanto os donos da casa pareciam sofrer com a falta de confiança e erros de passe bobos. Após os primeiros dez minutos, no entanto, o Esquadrão começou a tomar conta do jogo.

Logo aos 11 minutos, depois de cobrança de escanteio curto, Roman Gomez foi acionado na área e cabeceou bem, mas viu o goleiro Campanelli voar para fazer uma grande defesa e evitar o primeiro gol do Tricolor. Mesmo após dominar a posse de bola e colocar a Juazeirense no campo de defesa, o Bahia sofria para conectar seus homens de frente e pouco conseguia construir para ameaçar o adversário.

Inclusive, foi o Cancão de Fogo que conseguiu a primeira chance clara de gol aos 18 minutos de jogo. Depois de lançamento na área do time de Juazeiro, Campanelli pegou a bola e ligou lançamento para o campo de ataque na direção de Anderson Pato. O atacante superou Caio Alexandre com facilidade e bateu firme da entrada da área, mas esbarrou em bela defesa do goleiro Ronaldo.

O lance, no entanto, não valeria de nada. Isso porque o goleiro Campanelli só pegou a bola depois de lançamento na área da Juazeirense após o lateral Leandro usar o braço para impedir o ataque do Bahia e recuar a bola. O árbitro Luanderson Lima foi chamado ao VAR e assinalou pênalti para o Bahia e cartão amarelo para o lateral do time do interior. Na cobrança, Willian José bateu bem para abrir o placar da semifinal.

A partir da abertura do placar, o jogo esfriou. O Bahia preferia não se arriscar enquanto a Juazeirense não mostrava muito poder de reação. O Tricolor manteve a posse, sem encantar, e girava a bola no campo de ataque. A estratégia deu resultado aos 33 minutos, quando Juba tabelou com Willian José e serviu Erick Pulga, que superou a marcação, invadiu a área e bateu bem para ampliar o placar para o Esquadrão.

Os minutos finais do primeiro tempo seguiram a tendência do Bahia com posse, mas sem agredir tanto a Juazeirense. Os visitantes, por outro lado, não foram capazes de correr atrás do resultado e a primeira etapa acabou em 2 a 0. Na volta do intervalo, o domínio seguiu e o time de Juazeiro pouco fez para incomodar os donos da casa.

Com o jogo morno, o Bahia ficou absolutamente confortável na partida e nem as mudanças no time titular foram capazes de reduzir a química dos jogadores. Tanto é que Acevedo e Kike Oliveira combinaram para o terceiro gol aos 16 minutos do segundo tempo. Com liberdade na entrada da área, o volante enfiou boa bola para o ponta, que fez o facão para chegar na cara do gol e bater forte para deixar sua marca no jogo.

Sem mudança na partida, o Bahia seguiu tentando ampliar o placar enquanto a Juazeirense passou a jogar para limitar os danos. Em cobrança de falta, aos 25 minutos, Juba quase conseguiu o quarto, mas esbarrou em uma grande defesa de Campanelli. Quando se esperava o quarto gol da partida, no entanto, o Bahia vacilou em uma saída de bola e viu Bino roubar a posse, invadir a área e descontar para o time de Juazeiro.

Depois disso, o jogo que já era devagar ficou ainda mais lento, com o Bahia esperando o apito final para assegurar o resultado. No entanto, aos 41 minutos do segundo tempo, um novo vacilo na saída permitiu que Vitinho dominasse na frente da área e batesse forte para trazer a Juazeirense de novo para o jogo. A Juazeirense tentou chegar ao empate e até tentou pressionar, mas, ao invés disso, viu Sanabria bater forte de fora da área, marcar e dar números finais à partida aos 47 minutos da etapa final.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4 x 2 Juazeirense – Semifinal do Campeonato Baiano

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingos e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro (Nestor) e Jean Lucas (Erick); Ademir (Kike Oliveira), Willian José e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

Juazeirense: Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Eduardo Rosado e Leandro; Elivélton (Bino), Douglas Nathan (Tardelli) e Bruno Sena; Luan, Anderson Pato e Bravo (Adriano Pardal). Técnico: Carlos Rabelo.

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Gols: Willian José, aos 23 minutos, e Erick Pulga, aos 33, do primeiro tempo para o Bahia; Kike Oliveira, aos 16 minutos, do segundo tempo, e Sanabria, aos 47, para o Bahia; Bino, aos 31, para a Juazeirense.

Cartões amarelos: Leandro, Zé Romário e Luan pela Juazeirense.

Cartões vermelhos:

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira