CLIMA HOSTIL

‘Time sem vergonha’: Bahia encara Juazeirense sob protestos na Fonte Nova

Jogo é válido para semifinal do Campeonato Baiano

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 17:54

Bahia foi vaiado e jogou sob protestos na partida Crédito: Letícia Martins/E.C. Bahia

Nos primeiros minutos da partida entre Bahia e Juazeirense, na Arena Fonte Nova, na tarde deste sábado (28), o Esquadrão não escapou dos protestos do público que foi ao estádio. A bronca se dá após o clube baiano ser eliminado da pré-Libertadores nos pênaltis diante do O'Higgins.

Das arquibancadas, pôde-se ouvir cantos de reclamação da torcida. “Vergonha! Vergonha! Vergonha, time sem vergonha”, bradaram os torcedores, que também chamaram o time de ‘pipoqueiro’. Os gritos, dessa vez mais modestos, seguiram mesmo após Willian José abrir o placar da partida aos 23 minutos de jogo.

Bahia vai vencendo a Juazeirense 1 de 5