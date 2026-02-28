‘Time sem vergonha’: Bahia encara Juazeirense sob protestos na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 17:54
Nos primeiros minutos da partida entre Bahia e Juazeirense, na Arena Fonte Nova, na tarde deste sábado (28), o Esquadrão não escapou dos protestos do público que foi ao estádio. A bronca se dá após o clube baiano ser eliminado da pré-Libertadores nos pênaltis diante do O'Higgins.
Das arquibancadas, pôde-se ouvir cantos de reclamação da torcida. “Vergonha! Vergonha! Vergonha, time sem vergonha”, bradaram os torcedores, que também chamaram o time de ‘pipoqueiro’. Os gritos, dessa vez mais modestos, seguiram mesmo após Willian José abrir o placar da partida aos 23 minutos de jogo.
Bahia vai vencendo a Juazeirense
Mesmo com o clima hostil, o Bahia vai vencendo a Juazeirense por 2 a 0 pela semifinal do Baianão e já encaminha a vaga na final do campeonato. O segundo gol foi marcado por Erick Pulga, aos 33 minutos da primeira etapa.