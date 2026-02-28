Vitória x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:00
A semifinal do Campeonato Baiano terá mais um confronto decisivo neste domingo (1º), às 17h, no Barradão, em Salvador. O Vitória recebe a Jacuipense em duelo que vale vaga na grande final do estadual.
A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube) e pelo canal TV Vitória (YouTube).
O Rubro-Negro chega confiante após vencer o Galícia por 3 a 0 na última rodada da primeira fase. A equipe comandada por Jair Ventura terminou na segunda colocação, com 16 pontos conquistados, e aposta na força do Barradão para garantir a classificação. O Vitória tem demonstrado consistência defensiva e eficiência no ataque, fatores que reforçam o favoritismo jogando em casa.
A Jacuipense também chega embalada após vencer o Bahia de Feira por 3 a 1, resultado que garantiu a terceira colocação na primeira fase, com 13 pontos. O time comandado por Rodrigo Ribeiro busca surpreender fora de casa e aposta na organização coletiva e na velocidade do setor ofensivo para tentar avançar à final.
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edenilson e Ramon; Emmanuel Martínez, Gabriel Baralhas e Cantalapiedra; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Thiago; Vinícius Amaral, Alison Daniel e Thiaguinho; Ruan Nascimento, William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.
Jogo: Vitória x Jacuipense
Competição: Campeonato Baiano 2026 – Semifinal
Data: Domingo, 1º de março de 2026
Horário: 17h (horário de Brasília)
Local: Barradão, Salvador (BA)
Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (YouTube)
Árbitro: Wagner Francisco da Silva
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto
VAR: Diego Pombo Lopez