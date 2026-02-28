BAIANÃO

Vitória x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam neste domingo (1º), às 17h, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:00

Vitória x Jacuipense - 2ª rodada Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A semifinal do Campeonato Baiano terá mais um confronto decisivo neste domingo (1º), às 17h, no Barradão, em Salvador. O Vitória recebe a Jacuipense em duelo que vale vaga na grande final do estadual.

Onde assistir Vitória x Jacuipense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube) e pelo canal TV Vitória (YouTube).

Vitória

O Rubro-Negro chega confiante após vencer o Galícia por 3 a 0 na última rodada da primeira fase. A equipe comandada por Jair Ventura terminou na segunda colocação, com 16 pontos conquistados, e aposta na força do Barradão para garantir a classificação. O Vitória tem demonstrado consistência defensiva e eficiência no ataque, fatores que reforçam o favoritismo jogando em casa.

Jacuipense

A Jacuipense também chega embalada após vencer o Bahia de Feira por 3 a 1, resultado que garantiu a terceira colocação na primeira fase, com 13 pontos. O time comandado por Rodrigo Ribeiro busca surpreender fora de casa e aposta na organização coletiva e na velocidade do setor ofensivo para tentar avançar à final.

Prováveis escalações de Vitória x Jacuipense

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edenilson e Ramon; Emmanuel Martínez, Gabriel Baralhas e Cantalapiedra; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Thiago; Vinícius Amaral, Alison Daniel e Thiaguinho; Ruan Nascimento, William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Jacuipense

Competição: Campeonato Baiano 2026 – Semifinal

Data: Domingo, 1º de março de 2026

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

Arbitragem

Árbitro: Wagner Francisco da Silva

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto