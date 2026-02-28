FALA, TREINADOR!

'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

Treinador afirma entender reação das arquibancadas, mas diz que protestos dificultam desempenho da equipe em campo

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 19:55

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni comentou as vaias da torcida do Bahia durante a vitória por 4 a 2 sobre a Juazeirense, resultado que garantiu o Tricolor na final do Campeonato Baiano. Após a partida, o treinador disse entender a reação das arquibancadas após a eliminação na pré-Libertadores, mas avaliou que o ambiente de vaias acaba dificultando o desempenho da equipe.

“Hoje, assim como a gente, o torcedor ficou muito triste e eu entendo isso. O torcedor paga o ingresso e tem todo o direito de se manifestar. Mas, independentemente do sentimento de tristeza ou raiva, é contraproducente porque o jogador também sofre”, afirmou.

Ceni destacou que o elenco também sente o impacto do momento após a eliminação recente e pediu compreensão da torcida. “Nós pedimos desculpas e lamentamos muito pelo que aconteceu. Mas confesso, de coração, que com vaias dificilmente vamos conseguir executar melhor o nosso jogo. Com apoio, aplauso e incentivo, os jogadores tendem a render mais”, disse.

O treinador também apontou que os dois gols sofridos pelo Bahia nasceram de erros do próprio time na construção das jogadas. Segundo ele, o desgaste físico ao longo da partida contribuiu para as falhas na saída de bola. “Quando o cansaço bate, as linhas de passe ficam mais distantes e a chance de erro aumenta. Os dois gols deles surgem muito mais de falhas nossas do que de mérito do adversário”, analisou.

Apesar das críticas recentes, Ceni ressaltou os números do Bahia na temporada até aqui. “São 15 jogos, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Estamos sofrendo e temos que melhorar, mas precisamos seguir buscando conquistas maiores e brigar por títulos importantes”, afirmou.

O treinador também negou o rumor de pedido de participação do clube na Copa do Nordeste e indicou que, neste momento, não vê sentido na entrada da equipe na competição. “Neste momento não temos interesse nenhum em jogar. Gostaria muito de defender o título, porque fomos campeões, mas desde o começo do ano foi definido que não disputaríamos”, concluiu.