Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto o Bahia perdeu com a eliminação na Libertadores? Veja impacto financeiro e no calendário

Esquadrão caiu na segunda fase preliminar da competição para o O'Higgins

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:58

Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A queda nos pênaltis para o O’Higgins, em plena Arena Fonte Nova, pela segunda fase da Pré-Libertadores, representou um duro golpe na temporada do Bahia. Além do peso esportivo, a eliminação tem reflexos diretos no planejamento financeiro, no calendário e no aspecto psicológico do elenco.

O resultado ganha contornos ainda mais negativos quando se observa a disparidade entre os investimentos. O elenco tricolor é avaliado em 105,05 milhões de euros, enquanto o do O’Higgins gira em torno de 11,98 milhões, segundo o site especializado Transfermarkt. A diferença, próxima de nove vezes, amplia a percepção de vergonha com a eliminação.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu o impacto emocional do revés. “Depois de uma derrota a gente não está satisfeito com nada. Só o tempo pode trazer coisas boas. Não vai ser da noite para o dia que vamos mudar o sentimento de hoje”, afirmou.

Bahia x O’Higgins, pela 2ª fase da Libertadores

Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x O'Higgins - 2ª Fase da Copa Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia

Impacto financeiro imediato

A principal consequência da eliminação está nas finanças. Em 2025, o Bahia foi o oitavo clube brasileiro que mais arrecadou com premiações: R$ 47.040.254,00, sendo R$ 29.011.004,00 — cerca de 60% — provenientes da participação na Libertadores e na Copa Sul-Americana.

Em 2026, o cenário será diferente. Pela disputa da segunda fase preliminar, o clube recebeu aproximadamente R$ 2,5 milhões. No entanto, deixou de faturar cerca de R$ 3,08 milhões pela vaga na terceira fase e outros R$ 5,15 milhões por uma eventual classificação à fase de grupos. Ao todo, são de pelo menos R$ 8,2 milhões em premiações que não entrarão nos cofres tricolores.

“Gigantesco o prejuízo de não ter calendário internacional, nem mesmo a Sul-Americana. Vai demorar para reverter. A vida da gente é mobilizar e motivar. Temos uma semifinal no sábado, esperamos estar na final do estadual e retomar no Brasileiro”, projetou Ceni.

Relembre as equipes brasileiras eliminadas em fases preliminares da Libertadores

2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução
2018: Nacional-URU x Chapecoense (2x0 no agregado) por Reprodução
2019: São Paulo x Talleres-ARG (0x2 no agregado) por Reprodução
2020: Guarani-PAR x Corinthians (2x2 no agregado, Corinthians eliminado pela regra do "gol fora de casa") por Reprodução
2021: Ind. Del Valle x Grêmio (4x2 no agregado) por Reprodução
2022: Olimpia-PAR x Fluminense (2x2 no agregado, 4x1 nos pênaltis) por Reprodução
2023: Fortaleza x Cerro Porteño-PAR (1x3 no agregado) por Reprodução
2024: Red Bull Bragantino x Botafogo (1x3 no agregado) por Reprodução
2025: Corinthians x Barcelona-EQU (2x3 no agregado) por Reprodução
2026: Bahia x O'Higgins (2x2 no agregado, 3x4 nos pênaltis) por Reprodução
1 de 10
2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução

Calendário mais enxuto, menos receitas

A ausência em competições continentais também reduz o número de jogos na temporada — e, consequentemente, a arrecadação com bilheteria. Em 2025, o Bahia foi o clube brasileiro que mais entrou em campo, com 80 partidas. Em 2026, como já estava fora da Copa do Nordeste e também não siputará a Sul-Americana, poderá disputar no máximo 60 jogos caso chegue a todas as finais. No pior cenário, serão apenas 52 compromissos.

A diferença impacta diretamente as receitas. Somente com seis partidas na Arena Fonte Nova pela fase de grupos da Libertadores em 2025, o clube registrou renda bruta de R$ 8.267.528,50. No confronto contra o O’Higgins, a bilheteria somou R$ 1.725.150,00. Com menos jogos de apelo internacional, a tendência é de queda no faturamento com ingressos, além de uma menor exposição de marca internacionalmente.

LEIA MAIS

Além do Bahia, relembre outros times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores

Vídeo mostra torcedor chileno imitando macaco na Fonte Nova

Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'

Bahia perde para o O’Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Zagueiro retorna ao Bahia após menos de um mês emprestado; entenda o motivo

Abalo psicológico e aumento da pressão

Além das questões financeiras e esportivas, a eliminação agrava o ambiente interno. A torcida, com razão, demonstra frustração com o que considera um retrocesso em relação à temporada passada, quando o clube ao menos alcançou a fase de grupos. Para o técnico Rogério Ceni, a eliminação pode virar um “fantasma” para o elenco durante toda a temporada.

“Psicologicamente é muito difícil reverter de forma imediata. Peso gigantesco que a gente carrega para a sequência do ano, do Baiano e Brasileiro. Momento mais desfavorável que enfrentamos. Em 2023 teve a briga de rebaixamento, mas fora isso, é o momento psicologicamente mais difícil para a gente”, destacou o treinador.

Buscando se reerguer o quanto antes, o elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira (26) e iniciou a preparação para a semifinal do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, na Arena Fonte Nova, neste sábado (28), às 17h.

Tags:

Bahia Libertadores

Mais recentes

Imagem - Vitória anuncia contratação do zagueiro Cacá por empréstimo com opção de compra

Vitória anuncia contratação do zagueiro Cacá por empréstimo com opção de compra
Imagem - Vitória convive com surto de lesões no início da temporada e acende o alerta

Vitória convive com surto de lesões no início da temporada e acende o alerta
Imagem - Além do Bahia, relembre outros times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores

Além do Bahia, relembre outros times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
01

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Imagem - Laudo pericial após exumação revela novos detalhes sobre morte do cão Orelha
02

Laudo pericial após exumação revela novos detalhes sobre morte do cão Orelha

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos
03

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Imagem - Resultado da Quina 6962, desta quinta-feira (26)
04

Resultado da Quina 6962, desta quinta-feira (26)