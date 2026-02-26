REFORÇO DEFENSIVO

Vitória anuncia contratação do zagueiro Cacá por empréstimo com opção de compra

Atleta pertence ao Corinthians e pode ser adquirido em definitivo pelo Leão caso metas contratuais sejam atingidas

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:10

Cacá foi anunciado como novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

O Vitória oficializou, nesta quinta-feira (26), a contratação do zagueiro Cacá, de 26 anos. O defensor chega por empréstimo do Paulista até o fim da temporada, com obrigação de compra caso metas estabelecidas em contrato sejam atingidas.

O nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o deixa apto a estrear pelo Leão. Ele, no entanto, não poderá disputar o Campeonato Baiano, já que o prazo de inscrições foi encerrado. Assim, sua primeira oportunidade deve ser no dia 11 de março, quando o Leão enfrenta Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Cacá desembarcou em Salvador na última quinta-feira e celebrou o acerto com o clube baiano. O zagueiro garantiu estar em boas condições físicas. Seu último jogo foi em 15 de janeiro, na derrota do Corinthians por 3x 0 para o Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Ele é o 12º reforço do Vitória em 2026 e o quarto para o setor defensivo, aumentando a concorrência na zaga rubro-negra. O defensor disputará posição com Camutanga, Edu, Zé Marcos, Riccelli, Neris, Luan Cândido, além dos jovens Edenilson e Kauan.

Natural de Visconde do Rio Branco (MG), Carlos de Menezes Júnior, o Cacá, foi revelado pelo Cruzeiro, onde estreou como profissional em 2018 e ganhou sequência na temporada seguinte. Em 2021, foi negociado com o Tokushima Vortis, do Japão, clube que defendeu por três temporadas, somando 79 partidas, quatro gols e uma assistência.

De volta ao Brasil em 2023, atuou pelo Athletico-PR antes de ser emprestado ao Corinthians. No clube paulista, disputou um total 72 partidas, marcou oito gols e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

O Corinthians investiu R$ 24 milhões na aquisição de 90% dos direitos econômicos do zagueiro, que tem contrato com o clube até o fim de 2028. Apesar do início promissor, Cacá perdeu espaço nos últimos meses e foi colocado no mercado. Chegou a negociar um retorno ao Furacão antes de avançar nas tratativas com o Rubro-nego baiano.