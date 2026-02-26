DECEPÇÕES

Além do Bahia, relembre outros times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores

Eliminação do Esquadrão foi a decima de um time brasileiro na fase preliminar da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:20

Bahia foi eliminado pelo O'Higgins nos pênaltis Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia venceu o O’Higgins na noite da última quarta-feira (25), mas, ainda assim, acabou eliminado da Libertadores na segunda fase preliminar. Após perder por 1x0 no Chile e vencer por 2x1 na Arena Fonte Nova, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Nas cobranças, Dell e Everton Ribeiro desperdiçaram, e os chilenos garantiram a classificação.

Apesar da frustração, o Tricolor de Aço não foi o primeiro brasileiro a cair na chamada “Pré-Libertadores”. Desde 2005, quando a CONMEBOL instituiu ao menos uma fase preliminar antes da fase de grupos — atualmente são três etapas —, clubes do país já acumulam 10 eliminações nessa fase, incluindo a do Bahia. O dado chama ainda mais atenção porque este já é o oitavo ano consecutivo com ao menos um brasileiro sendo eliminado antes da fase de grupos.

