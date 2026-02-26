Acesse sua conta
Além do Bahia, relembre outros times brasileiros que caíram na Pré-Libertadores

Eliminação do Esquadrão foi a decima de um time brasileiro na fase preliminar da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:20

Bahia foi eliminado pelo O'Higgins nos pênaltis
Bahia foi eliminado pelo O'Higgins nos pênaltis Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia venceu o O’Higgins na noite da última quarta-feira (25), mas, ainda assim, acabou eliminado da Libertadores na segunda fase preliminar. Após perder por 1x0 no Chile e vencer por 2x1 na Arena Fonte Nova, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Nas cobranças, Dell e Everton Ribeiro desperdiçaram, e os chilenos garantiram a classificação.

Apesar da frustração, o Tricolor de Aço não foi o primeiro brasileiro a cair na chamada “Pré-Libertadores”. Desde 2005, quando a CONMEBOL instituiu ao menos uma fase preliminar antes da fase de grupos — atualmente são três etapas —, clubes do país já acumulam 10 eliminações nessa fase, incluindo a do Bahia. O dado chama ainda mais atenção porque este já é o oitavo ano consecutivo com ao menos um brasileiro sendo eliminado antes da fase de grupos. 

Relembre as equipes brasileiras eliminadas em fases preliminares da Libertadores

2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução
2018: Nacional-URU x Chapecoense (2x0 no agregado) por Reprodução
2019: São Paulo x Talleres-ARG (0x2 no agregado) por Reprodução
2020: Guarani-PAR x Corinthians (2x2 no agregado, Corinthians eliminado pela regra do "gol fora de casa") por Reprodução
2021: Ind. Del Valle x Grêmio (4x2 no agregado) por Reprodução
2022: Olimpia-PAR x Fluminense (2x2 no agregado, 4x1 nos pênaltis) por Reprodução
2023: Fortaleza x Cerro Porteño-PAR (1x3 no agregado) por Reprodução
2024: Red Bull Bragantino x Botafogo (1x3 no agregado) por Reprodução
2025: Corinthians x Barcelona-EQU (2x3 no agregado) por Reprodução
2026: Bahia x O'Higgins (2x2 no agregado, 3x4 nos pênaltis) por Reprodução
1 de 10
2011: Tolima-COL x Corinthians ( (2x0 no agregado) por Reprodução

Em 2024, outro clube brasileiro ainda corre o risco de aumentar essa estatística. O Botafogo segue na disputa por uma vaga na fase de grupos. Na segunda fase preliminar, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, na Bolívia, mas reagiu no Rio de Janeiro, venceu por 2 a 0 e avançou à terceira fase. Agora, terá pela frente o Barcelona de Guayaquil, com o primeiro duelo no Equador e a decisão no Estádio Nilton Santos.

Vídeo mostra torcedor chileno imitando macaco na Fonte Nova

Ex-Bahia marca primeiro gol por novo time e decide jogo no Brasileirão

Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'

Bahia perde para o O'Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Zagueiro retorna ao Bahia após menos de um mês emprestado; entenda o motivo

Tags:

Bahia Libertadores

