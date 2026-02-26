Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia marca primeiro gol por novo time e decide jogo no Brasileirão

Time venceu o Coritiba fora de casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:08

Cauly
Cauly Crédito: Rubens Chiri / Perspectiva

O São Paulo segue firme na disputa pela parte de cima do Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), o time foi ao Couto Pereira e derrotou o Coritiba por 1 a 0, com gol de Cauly, ex-Bahia.

O meia marcou de pênalti e anotou o primeiro gol com a camisa do tricolor paulista. Também foi a estreia dele como titular pelo São Paulo. “A equipe vem fazendo grandes jogos aí. Domingo a gente tem o jogo muito decisivo, então, para mim, eu estou muito feliz. Quero mais ganhar ritmo e poder ajudar cada vez mais”, disse Cauly, em entrevista ao Prime Video.

Funcionária de joalheria foi morta em shopping

Simulacro de arma por Reprodução
Polícia no local por Reprodução
Ex-namorado invadiu joalheria armado e matou jovem por Reprodução
1 de 3
Simulacro de arma por Reprodução

Mesmo com formação mista, a equipe mantém o bom momento na temporada. Agora, o clube do Morumbis soma sete vitórias e um empate em oito partidas disputadas.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dez pontos em quatro jogos - mesma pontuação do Palmeiras, que bateu o Fluminense por 2 a 1.

O próximo compromisso já é decisivo: no domingo, às 20h30, o time de Hernán Crespo enfrenta o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, em duelo marcado para a Arena Barueri, com gramado sintético.

Já o Coritiba terá folga no fim de semana e volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena.

Tags:

Cauly

Mais recentes

Imagem - Torcedor chileno é preso por ato racista na Fonte Nova durante jogo do Bahia

Torcedor chileno é preso por ato racista na Fonte Nova durante jogo do Bahia
Imagem - Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'

Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'
Imagem - Bahia perde para o O’Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Bahia perde para o O’Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

MAIS LIDAS

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
01

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa
02

Amarrada com fio elétrico: menina de 16 anos morre após meses de maus-tratos e a família é presa

Imagem - Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'
03

Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
04

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo