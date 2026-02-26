SÃO PAULO

Ex-Bahia marca primeiro gol por novo time e decide jogo no Brasileirão

Time venceu o Coritiba fora de casa

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:08

Cauly Crédito: Rubens Chiri / Perspectiva

O São Paulo segue firme na disputa pela parte de cima do Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), o time foi ao Couto Pereira e derrotou o Coritiba por 1 a 0, com gol de Cauly, ex-Bahia.

O meia marcou de pênalti e anotou o primeiro gol com a camisa do tricolor paulista. Também foi a estreia dele como titular pelo São Paulo. “A equipe vem fazendo grandes jogos aí. Domingo a gente tem o jogo muito decisivo, então, para mim, eu estou muito feliz. Quero mais ganhar ritmo e poder ajudar cada vez mais”, disse Cauly, em entrevista ao Prime Video.

Mesmo com formação mista, a equipe mantém o bom momento na temporada. Agora, o clube do Morumbis soma sete vitórias e um empate em oito partidas disputadas.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dez pontos em quatro jogos - mesma pontuação do Palmeiras, que bateu o Fluminense por 2 a 1.

O próximo compromisso já é decisivo: no domingo, às 20h30, o time de Hernán Crespo enfrenta o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, em duelo marcado para a Arena Barueri, com gramado sintético.