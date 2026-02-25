Bahia perde para o O’Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:19
As noites de Libertadores chegaram ao fim para o Bahia em 2026. A torcida atendeu ao recado e compareceu à Arena Fonte Nova para apoiar o time na noite desta quarta-feira (25) contra o O’Higgins. No início, quem vestiu o tradicional azul, vermelho e branco até sorriu com os dois gols de Willian José, mas Castillo definiu o 2x1 no tempo normal e o Tricolor foi derrotado nas disputas de pênalti para o clube chileno.
Com a lamentação pela eliminação, o Esquadrão tem um compromisso marcado para o próximo final de semana. No sábado (28), os tricolores recebem a Juazeirense na Arena Fonte Nova para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. O confronto começa a partir das 17h.
Bahia x O’Higgins, pela 2ª fase da Libertadores
20 segundos. Esse foi o tempo necessário para que o Bahia destruísse a vantagem construída pela equipe chilena. Antes do primeiro minuto, Ademir recebeu de Everton Ribeiro pela direita e cruzou para Willian José, que apareceu de surpresa para completar para o fundo da rede. A demora para a confirmação do gol deu tempo do torcedor atrasado se ajeitar nas cadeiras para acompanhar o time de coração.
Sem mais vantagens em jogo, o O'Higgins continuou com a estratégia de abaixar os blocos de marcação e aguardar por uma brecha para surpreender os donos da casa. No entanto, os chilenos presenciaram um Esquadrão tomando o controle da posse de bola com agressividade. Os comandados de Rogério Ceni começaram o confronto tentando verticalizar o jogo para chegar ao gol adversário no menor tempo possível.
A empolgação do bom início levou o Bahia a diminuir o ritmo e tentar controlar mais a temperatura do confronto. O comportamento foi exatamente o que a equipe celeste precisava para entrar na partida. Os chilenos cresceram dentro do jogo e criaram oportunidades reais de empatar o confronto.
No final da primeira etapa, o Esquadrão voltou a tomar o controle do jogo e novamente empilhou chances. Em uma, Pulga balançou as redes impedido. No cruzamento seguinte, o camisa 16 foi empurrado dentro da área e o pênalti foi marcado. Autor do primeiro gol, Willian José partiu para a cobrança e parou no goleiro Omar Carabalí. No entanto, o rebote voltou no pé do camisa 12, que só teve o trabalho de completar.
A volta do intervalo contou com um Bahia ainda mais agressivo. O Tricolor voltou do vestiário pressionando o adversário dentro de sua área. Ao contrário do primeiro tempo, os chilenos tiveram que deixar a postura passiva e passar a agredir mais os mandantes. Aos oito minutos do segundo tempo, Ademir errou no meio de campo e o O'Higgins recuperou a bola. O atacante Sarrafiore aproveitou a sobra, ficou com a bola e cruzou rasteiro para Castillo completar de pé esquerdo para o gol vazio.
Com o placar agregado empatado, o cenário na Fonte Nova foi de nervosismo total. O Esquadrão se lançou ao ataque para retomar a vantagem, mas falhou em mais de uma oportunidade na recomposição defensiva, o que permitiu os visitantes aproveitarem contra-ataques em sequência. Cada descida do O'Higgins em velocidade só aumentava a tensão do jogo.
Os minutos foram passando e as duas equipes mostraram que não tinham interesse de deixar a decisão ir para a cobrança de pênaltis. Enquanto o Bahia tentava superar a defesa celeste com jogadas pelas beiradas, o O'Higgins continuava apostando na bola longa e nas disputas pelo alto. Nenhuma das tentativas, porém, conseguiram impedir as penalidades.
Quando as cobranças começaram, a tensão chegou ao seu ápice, mas a torcida tricolor continuou cantando para apoiar o time. Everaldo, Luciano Juba e Rodrigo Nestor acertaram, enquanto Ronaldo agarrou uma cobrança, mas Dell e Everton Ribeiro perderam. No final, com todo o nervosismo, somente a torcida chilena terminou o dia sorrindo com a classificação.
Bahia 2 x 1 O’Higgins - 2ª fase da Copa Libertadores 2026
Bahia: Ronaldo, Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nico Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Everaldo), Willian José (Dell) e Erick Pulga (Kike Olivera). Técnico: Rogério Ceni.
O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Pavez Muñoz; Juan Leiva (Thiago Vecino), Felipe Ogaz e Bryan Rabello (Schamine); Francisco González, Martín Sarrafiore (Yáñez) e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador;
Gols: Willian José (1', 44'), no primeiro tempo; Arnaldo Castillo (8'), no segundo tempo
Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Luciano Juba, Nico Acevedo, Ramos Mingo (Bahia); Pavez Muñoz, Ogaz, Juan Leiva, Yáñez (O’Higgins)
Público pagante: 45.689 pessoas
Renda: R$ 1.725.150,00
Árbitro: Maximiliano Ramírez, auxiliado por Cristian Navarro e Pablo Gonzalez (Trio da Argentina);
VAR: Silvio Trucco (ARG).