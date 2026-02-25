É LIBERTADORES

O’Higgins treina no Barradão e causa invasão chilena em Salvador antes de decisão contra o Bahia

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:10

Torcida do O'Higgins em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

A decisão entre Esporte Clube Bahia e O'Higgins promete arquibancadas cheias na Arena Fonte Nova. Se o Tricolor aposta na força da torcida para reverter a derrota por 1x0 no jogo de ida, o time chileno mostrou que também não estará sozinho em Salvador.



Mais de 5 mil quilômetros separam Rancagua da capital baiana, mas isso não impediu uma verdadeira “invasão” chilena. Na véspera do confronto, torcedores do O’Higgins fizeram festa em frente ao hotel Salvador Hangar Aeroporto, onde a delegação está hospedada. Com bandeirão, cantos e muita animação, os fãs empolgaram os jogadores, que aplaudiram e filmaram a celebração.

A preparação final do O’Higgins também chamou atenção. A equipe treinou no Barradão, estádio do Vitória, maior rival do Bahia. O clube chileno publicou imagens da atividade, se inserindo no cenário da rivalidade local e provocando reações de torcedores. Rubro-negros desejaram boa sorte e sugeriram músicas de provocação para a preparação contra o Tricolor.

