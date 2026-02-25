Acesse sua conta
O’Higgins treina no Barradão e causa invasão chilena em Salvador antes de decisão contra o Bahia

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:10

Torcida do O'Higgins em Salvador
Torcida do O'Higgins em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

A decisão entre Esporte Clube Bahia e O'Higgins promete arquibancadas cheias na Arena Fonte Nova. Se o Tricolor aposta na força da torcida para reverter a derrota por 1x0 no jogo de ida, o time chileno mostrou que também não estará sozinho em Salvador.

Mais de 5 mil quilômetros separam Rancagua da capital baiana, mas isso não impediu uma verdadeira “invasão” chilena. Na véspera do confronto, torcedores do O’Higgins fizeram festa em frente ao hotel Salvador Hangar Aeroporto, onde a delegação está hospedada. Com bandeirão, cantos e muita animação, os fãs empolgaram os jogadores, que aplaudiram e filmaram a celebração.

A preparação final do O’Higgins também chamou atenção. A equipe treinou no Barradão, estádio do Vitória, maior rival do Bahia. O clube chileno publicou imagens da atividade, se inserindo no cenário da rivalidade local e provocando reações de torcedores. Rubro-negros desejaram boa sorte e sugeriram músicas de provocação para a preparação contra o Tricolor.

Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão

Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins
1 de 6
Veja como foi o treino do O'Higgins no Barradão por Divulgação/O'Higgins

Dentro de campo, o cenário é claro. Como venceu por 1x0 no Chile, o O’Higgins joga por um empate para avançar à terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Se triunfar por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova.

LEIA MAIS 

Com força da Fonte Nova, Bahia encara O'Higgins pela Libertadores para reverter desvantagem

Metrô Bahia reforça operação para jogo entre Bahia e O'Higgins na Arena Fonte Nova

Ceni confia em virada do Bahia após derrota e atuação 'desastrosa' contra o O'Higgins

Quem é o O'Higgins? Conheça o adversário do Bahia na Pré-Libertadores

Tags:

Bahia Libertadores Barradão O'higgins

