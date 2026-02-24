TRANSPORTE

Metrô Bahia reforça operação para jogo entre Bahia e O'Higgins na Arena Fonte Nova

Partida da pré-libertadores será às 19h, nesta quarta-feira (25)

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:53

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô Bahia montou uma operação especial para o jogo entre Bahia e O'Higgins nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela pré-Libertadores. A operação conta com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

A empresa destaca as orientações do embarque consciente como: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

"Estamos com uma operação preparada para acompanhar o fluxo dos torcedores e garantir um deslocamento seguro até a Arena. Além do reforço das equipes e do ajuste no número de viagens, é fundamental lembrar que cada cliente pode contribuir com um embarque mais organizado. Aguardar o desembarque, respeitar os assentos preferenciais e adotar atitudes de convivência no sistema fazem toda a diferença no dia do jogo.", reforça Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Metrô chega ao Campo Grande com desapropriações de moradores 1 de 10

Compra de passagens

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática: app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.