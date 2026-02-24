Acesse sua conta
Metrô Bahia reforça operação para jogo entre Bahia e O'Higgins na Arena Fonte Nova

Partida da pré-libertadores será às 19h, nesta quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:53

Estação de metrô Campinas de Pirajá
Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô Bahia montou uma operação especial para o jogo entre Bahia e O'Higgins nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela pré-Libertadores. A operação conta com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

A empresa destaca as orientações do embarque consciente como: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

"Estamos com uma operação preparada para acompanhar o fluxo dos torcedores e garantir um deslocamento seguro até a Arena. Além do reforço das equipes e do ajuste no número de viagens, é fundamental lembrar que cada cliente pode contribuir com um embarque mais organizado. Aguardar o desembarque, respeitar os assentos preferenciais e adotar atitudes de convivência no sistema fazem toda a diferença no dia do jogo.", reforça Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Metrô chega ao Campo Grande com desapropriações de moradores

Novo trecho do metrô ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande e a expansão contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea. por Marina Silva/ CORREIO
Região fica localizada na Avenida Santa Rita, na ligação entre o Vale do Canela e o Campo Grande, para a implantação do novo trecho do metrô por Marina Silva/CORREIO
Governo decretou a desapropriação de uma área de 6 mil m² no Campo Grande por Marina Silva/CORREIO
Limpeza na praça do Largo do Campo Grande por Lucas Moura/ Secom PMS
Novo trecho do metrô foi autorizado em junho de 2025 e custará, inicialmente, cerca de R$ 2 bilhões para a construção de um percurso subterrâneo de 1,2 quilômetros por Betto Jr. / Secom PMS
O primeiro decreto nº 24.218 determina a desapropriação de uma área de 1.284,84 m², situada no Largo do Campo Grande. por Reprodução/Google Street View
Outro trecho do Largo, onde ficam hotéis, teatro e lojas, com 2.959,20 m², é alvo do Decreto nº 24.219, que autoriza a desocupação do espaço por Arisson Marinho
Uma empresa foi contratada por R$ 44 milhões para gerir a obra por Tiago Caldas/CORREIO
Campo Grande no fim do século XIX - antes das grandes transformações urbanas por Foto: Acervo/Museu Tempostal
Campo Grande é um dos pontos tradicionais do Carnaval de Salvador por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Novo trecho do metrô ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande e a expansão contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea. por Marina Silva/ CORREIO

Compra de passagens

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática: app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.

