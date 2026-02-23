DE VOLTA

Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados

Centroavante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em novembro de 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:00

Zé Roberto com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Para um jogador de futebol, voltar aos gramados após uma lesão séria é motivo para se comemorar, mas retornar aos campos com um bom desempenho é ainda mais especial. É este o cenário vivido pelo ex-centroavante do Bahia Zé Roberto. Atualmente no Sport, o jogador começou a temporada 2026 participando diretamente de gols do clube pernambucano.

Em apenas seis jogos pela equipe do Recife, Zé Roberto já soma um gol marcado e duas assistências concedidas. Vale destacar que o jogador não ficou mais de 45 minutos em campo em nenhuma das partidas que entrou em campo.

O bom rendimento acontece em seu retorno ao futebol após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em novembro de 2024. O jogador foi submetido a uma cirurgia e iniciou o processo de reabilitação com os departamentos médico e de fisioterapia do Sport logo em seguida. O tempo de recuperação fez o atleta passar o ano de 2025 em branco.

O rendimento do atacante pelo Sport em 2024, no entanto, foi o suficiente para que a equipe tomasse a decisão de renovar o contrato do jogador até o fim da Série B de 2026. Pelo Leão, o atacante é campeão pernambucano e tem um acesso à elite do futebol nacional, quando teve participação efetiva na campanha. Em 2024, foram 49 jogos e 21 participações diretas em gols, com 11 tentos e 10 assistências.