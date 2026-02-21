BAIANÃO

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Com 23 pontos, Tricolor de Aço atinge marca histórica na primeira fase do campeonato

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 21:59

Bahia vence Atlético de Lagoinhas na Crédito: Divugalção

Mesmo sem valer mudanças na tabela, o duelo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas movimentou o Estádio de Pituaçu, em Salvador, na noite deste sábado (21), pela 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2026. O Tricolor de Aço venceu a partida por 4 a 2.

Já garantido com a melhor campanha e o mando de campo até uma eventual final, o Tricolor entrou em campo com equipe completamente reserva, de olho no compromisso decisivo contra o O'Higgins, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (22). Do outro lado, o Carcará, lanterna da competição e já rebaixado, buscava ao menos encerrar a participação com dignidade.

Inicialmente marcado para o Estádio Carneirão, em Alagoinhas, o confronto foi antecipado e transferido para Pituaçu, oferecendo melhor estrutura e maior capacidade para o torcedor tricolor. Mesmo sem grandes ambições na tabela, a partida atraiu a atenção pela oportunidade dada aos jovens e atletas que buscam espaço no elenco principal. Seguiram fora por questões físicas Ruan Pablo, Michel Araújo, David Duarte e Kanu — que, ainda que estivessem aptos, também seriam preservados pela comissão técnica.

O jogo

O Bahia garantiu a posse de bola e conduziu o jogo tranquilamente. O Tricolor marcou três gols, dois deles com jogadas de infiltrações. Everaldo marcou o primeiro aos oito minutos após lançamento de Sanabria. O centroavante furou na primeira tentativa, mas conseguiu abrir o placar na segunda tentativa.

Já aos 32 minutos, Rodrido Nestor recebe livre de marcação e chuta forte na saída do goleiro. Nos acréscimos, Erick ampliou o placar com um gol de cabeça. O Carcará conseguiu criar algumas jogadas, como o desvio de Miller de cabeça após cobrança de falta de Hernandes. O goleiro João Paulo, no entanto, fez uma boa defesa.

O Bahia começou o segundo do tempo no ataque. Aos sete minutos, Dell marcou o quarto do Tricolor. Everaldo cobrou falta, o goleiro Gabriel Bartelli não segurou e o jovem marcou no rebote. Dez minutos depois, Douglas Pantera marcou o gol de honra do Carcará.

Para o Atlético de Alagoinhas, o duelo marcou mais um capítulo de uma campanha amarga. Com apenas três pontos e nenhuma vitória, o clube confirmou o retorno à Série B estadual após oito temporadas consecutivas na elite. Nesse período, o Carcará se consolidou como uma das forças do interior, com cinco semifinais, três finais e o bicampeonato baiano em 2021 e 2022. A queda encerra um ciclo vitorioso e abre espaço para reconstrução.

Já o Bahia encerra a primeira fase com tranquilidade e foco total na temporada continental. Com o calendário apertado, o rodízio foi estratégico para preservar o elenco principal e manter o nível competitivo. Agora, as atenções se voltam para a Libertadores, enquanto o Tricolor aguarda a definição do adversário na semifinal do estadual. Com 23 pontos no campeonato, o Bahia atingiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano desde 2018, quando o atual formato foi adotado.

Ficha técnica:

Atlético de Alagoinhas x Bahia - Última Rodada do Baianão

Atlético de Alagoinhas: Gabriel Bartelli; Van (Ruan Teles), Douglas Pantera, Dedé, Hernandes; Willian Kaefer, Diogo Crispim (Everson Ribeiro), Wanderson Papaterra (Anderson); Miller Dias, Higor Farias (Guilherme Queiroz), Michael. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: João Paulo; Wendel, Fredi Lippert, Luiz Gustavo, Iago (Zé Guilherme); Erick (Sidney), David Martins, Rodrigo Nestor (Jota); Sanabria (Lyan), Everaldo (João Andrade) e Dell. Técnico Rogério Ceni.

Estádio: Pituaçu