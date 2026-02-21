SÓ PARA CUMPRIR TABELA

AO VIVO: assista Bahia x Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano

Jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Baianão

Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2026, O Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas em duelo que servirá apenas para cumprir tabela a partida será disputada, neste sábado (21), às 20h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). O Tricolor já garantiu mando de campo até uma eventual final do estadual, enquanto o Carcará está rebaixado.