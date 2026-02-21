Acesse sua conta
Vitória x Galícia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A partida será disputada neste domingo (22), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:00

O Barradão será palco de Vitória x Palmeiras na estreia do Brasileirão 2024
O Barradão será palco da partida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2026, O Vitória recebe o Galícia, neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. O Leão da Barra buscando confirmar a segunda colocação na tabela do Campeonato Baiano e garantir a vantagem de decidir a semifinal em casa, enquanto o Granadeiro busca escapar do rebaixamento e fisgar uma vaga na próxima fase. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Galícia ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube), além do canal oficial do clube no YouTube, a TV Vitória.

Vitória

Com 13 pontos, o Leão da Barra está praticamente garantido na semifinal do Baianão e depende apenas de si para assegurar a vice-liderança — posição que garante o mando de campo na semifinal e a vantagem do empate no placar agregado. Podendo ficar até um mês sem atuar pelo Campeonato Brasileiro, o clube tem valorizado o estadual. O técnico Jair Ventura, no entanto, deve promover leve rodízio, mas mantendo o foco total na vitória.

A lista de desfalques é extensa: os goleiros Gabriel e Fintelman; os laterais Claudinho e Jamerson; os zagueiros Luan Cândido, Zé Marcos e Kauan; os volantes Dudu e Rúben Ismael; os atacantes Renzo López e Pedro Henrique; além do argentino Diego Tarzia, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Edu voltou a treinar com o grupo e pode reforçar a equipe.

Galícia

O Galícia vive cenário dramático. A equipe ainda sonha com classificação, mas precisa que ao menos três entre Jequié, Jacuipense, Porto ou Juazeirense tropecem, além de vencer o Vitória para conseguir avançar de fase. O que também preucupa é o desempenho fora de casa: foram quatro derrotas em quatro jogos como visitante.

 Além disso, caso seja derrotado no Barradão e Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus pontuem, o tradicional clube — primeiro tricampeão baiano (1941, 1942 e 1943) — pode ser rebaixado apenas um ano após retornar à elite.

Prováveis escalações de Vitória x Galícia

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva, Camutanga, Neris e Ramon; Marinho, Emmanuel Martínez, Ronald e Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Galícia: Rafael Puridade; Alex Santos, Luiz Carlos, William e Lucas Araújo; Sandro, Gabriel Vieira, Mayron e Thiaguinho; Adilson Bahia, Rafael Mineiro e Edson Fabiano. Técnico: Edson Fabiano. 

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Galícia
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: Última rodada da primeira fase
  • Data: Domingo, 22 de fevereiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior
  • Assistente 1: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
  • Assistente 2: Maurício Araújo da Mota
  • 4º Árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição

