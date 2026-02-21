JOGO PARA POUPAR

Bahia volta a Pituaçu em jogo para ‘cumprir tabela’ contra o Atlético de Alagoinhas

Jogo será disputado neste sábado (21), às 20h, válido pela 9ª rodada do Campeonato Baiano

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00

Torcida do Bahia no último jogo da equipe em Pituaçu, em 2023, contra a Juazeirense Crédito: Divulgação/ECB

Com a melhor colocação geral do Baianão já assegurada e totalmente focado em reverter a derrota sofrida para o O’Higgins na segunda fase preliminar da Libertadores, o Bahia entrará em campo com um time completamente reserva para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. A partida, válida pela última rodada da primeira fase do estadual, servirá apenas para “cumprir tabela”, já que o Carcará já está rebaixado.

Em um jogo que, na prática, “não vale nada” para o torcedor tricolor, o principal atrativo será o palco do confronto. Inicialmente, a partida estava marcada para o domingo (22), às 16h — no mesmo horário dos demais jogos da rodada — no Carneirão, em Alagoinhas. No entanto, em comum acordo entre os clubes e a Federação Bahiana de Futebol, o duelo foi antecipado para este sábado (21), às 20h, e transferido para o estádio de Pituaçu, que foi a casa do Esquadrão até pouco tempo atrás.

Torcida do Bahia 1 de 9

Após a tragédia da Fonte Nova, em 25 de novembro de 2007, o Bahia precisou buscar um lar temporário até a reinauguração do estádio, em 2013. Em 2008, mandou seus jogos no Joia da Princesa, em Feira de Santana, enquanto Pituaçu passava por reformas. Entre 2009 e 2012, o Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos se tornou a casa tricolor, palco de momentos que permanecem vivos na memória do torcedor.

Foi em Pituaçu que o Bahia conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2010, encerrando um jejum de sete anos fora da elite nacional. Também ali levantou o troféu do Campeonato Baiano de 2012, quebrando uma seca de dez anos sem títulos estaduais. Desde 2013, porém, o clube retornou à Fonte Nova e passou a atuar em Pituaçu apenas de forma esporádica. A última partida no local ocorreu em janeiro de 2023, quando venceu a Juazeirense por 3x1 na estreia do Baianão daquele ano.

Se para o torcedor o duelo serve basicamente como oportunidade de relembrar momentos na “antiga casa”, para quem estará em campo a postura será de seriedade. Com Rogério Ceni decidido a poupar os principais jogadores visando a decisão contra o O’Higgins, na Fonte Nova, na próxima quarta-feira (25), pela Pré-Libertadores, atletas menos utilizados terão a chance de mostrar serviço. É o caso do jovem meia David Martins, que pretende aproveitar a oportunidade para demonstrar que pode ser uma peça importante ao longo da temporada.

“O jogo de amanhã para muitas pessoas não tem muita importância por conta de já estar classificado, mas para mim e para o resto do grupo é muito importante, o próximo jogo é sempre muito importante para nos dar confiança e a gente vai para ganhar até para nos dar confiança para o próximo”, destacou a promessa tricolor em entrevista coletiva.