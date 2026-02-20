Acesse sua conta
Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Esquadrão enfrenta o Caracará neste sábado (21), às 20h, em Pituaçu

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:47

Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia finalizou na tarde desta sexta-feira (20) a preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A atividade, realizada no CT Evaristo de Macedo, foi a única comandada por Rogério Ceni antes da partida, marcada para as 20h deste sábado (21), no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Já com a liderança garantida na competição, o Tricolor manterá a estratégia de utilizar uma equipe alternativa no estadual, preservando os principais jogadores para o duelo decisivo contra o O'Higgins, na próxima quarta-feira (25), pela Libertadores. Ainda assim, a equipe pode alcançar um recorde de pontuação no atual formato do Baianão caso vença o Carcará e vai encarar o jogo com seriedade. 

Confira como foi o único treino do Bahia antes de encarar o Atlético de Alagoinhas

O treino começou com uma ativação física no campo 2. Na sequência, o elenco foi dividido em dois grupos para um trabalho de posse de bola com enfrentamento, utilizando seis traves pequenas e quatro goleiros. Os atletas que atuaram como titulares na partida pela Copa Libertadores participaram apenas dessa primeira parte da atividade.

Posteriormente, os demais jogadores realizaram um treinamento tático em campo aberto, com ajustes de posicionamento e movimentação. Nos minutos finais, parte do grupo aprimorou cobranças de faltas e finalizações, enquanto o restante participou de mais um trabalho técnico de enfrentamento.

Para o confronto em Pituaçu, Rogério Ceni não contará com os zagueiros Kanu e David Duarte, o meia Michel Araújo e o atacante Ruan Pablo, todos em tratamento no departamento médico do clube.

Tags:

Bahia Atlético de Alagoinhas Campeonato Baiano 2026

