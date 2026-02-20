Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:14
As entradas para o confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia já estão disponíveis desde quinta-feira (19). O duelo, que encerra a fase inicial do Baianão, acontece neste sábado (21), às 20h, no Estádio de Pituaçu.
Os interessados podem adquirir o ingresso pelo valor único de R$ 40 através do site Ingresse. É importante lembrar que, como o mando de campo pertence ao Atlético, os sócios do Bahia precisam comprar o bilhete normalmente para entrar no estádio.
Confira como foi o único treino do Bahia antes de encarar o Atlético de Alagoinhas
O confronto marca também o reencontro do Esquadrão com Pituaço após um hiato de três anos no Campeonato Baiano. A última vez que o tricolor atuou no gramado do estádio pelo estadual foi na abertura da temporada de 2023, ocasião em que derrotou a Juazeirense pelo placar de 3x1.