Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Duelo em Pituaçu marca o retorno do tricolor ao estádio; confira preços e por que o mando de campo exige compra da entrada

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:14

Estádio de Pituaçu
Estádio de Pituaçu Crédito: Divulgação / GOV-BA

As entradas para o confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia já estão disponíveis desde quinta-feira (19). O duelo, que encerra a fase inicial do Baianão, acontece neste sábado (21), às 20h, no Estádio de Pituaçu.

Os interessados podem adquirir o ingresso pelo valor único de R$ 40 através do site Ingresse. É importante lembrar que, como o mando de campo pertence ao Atlético, os sócios do Bahia precisam comprar o bilhete normalmente para entrar no estádio.

Confira como foi o único treino do Bahia antes de encarar o Atlético de Alagoinhas

Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB
1 de 13
Elenco do Bahia realizou apenas uma sessão de treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas por Letícia Martins/ECB

O confronto marca também o reencontro do Esquadrão com Pituaço após um hiato de três anos no Campeonato Baiano. A última vez que o tricolor atuou no gramado do estádio pelo estadual foi na abertura da temporada de 2023, ocasião em que derrotou a Juazeirense pelo placar de 3x1.

Leia mais

Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Imagem - Bahia x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Imagem - Jogo do Bahia no Baianão sofre nova mudança; saiba o que mudou

Jogo do Bahia no Baianão sofre nova mudança; saiba o que mudou

Mais recentes

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas
Imagem - Filipe Luís se esquiva de condenar racismo contra Vini Jr. e chama caso de 'isolado'

Filipe Luís se esquiva de condenar racismo contra Vini Jr. e chama caso de 'isolado'

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão