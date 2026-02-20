CAMPEONATO BAIANO

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Duelo em Pituaçu marca o retorno do tricolor ao estádio; confira preços e por que o mando de campo exige compra da entrada

Miro Palma

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:14

Estádio de Pituaçu Crédito: Divulgação / GOV-BA

As entradas para o confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia já estão disponíveis desde quinta-feira (19). O duelo, que encerra a fase inicial do Baianão, acontece neste sábado (21), às 20h, no Estádio de Pituaçu.

Os interessados podem adquirir o ingresso pelo valor único de R$ 40 através do site Ingresse. É importante lembrar que, como o mando de campo pertence ao Atlético, os sócios do Bahia precisam comprar o bilhete normalmente para entrar no estádio.

Confira como foi o único treino do Bahia antes de encarar o Atlético de Alagoinhas 1 de 13