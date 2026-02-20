EPISÓDIO CONTROVERSO

Filipe Luís se esquiva de condenar racismo contra Vini Jr. e chama caso de 'isolado'

Treinador evita crítica direta após atacante do Real Madrid relatar ter sido chamado de “macaco” em jogo da Champions League por atacante argentino do Benfica



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:17

Filipe Luís, técnico do Flamengo Crédito: Reprodução

Os casos de racismo contra jogadores brasileiros seguem se repetindo no futebol internacional — e o mais recente envolve Vini Jr., que acusa o meia Gianluca Prestianni, do Benfica, de tê-lo chamado de “macaco” durante partida contra o Real Madrid, pelos playoffs da Champions League, no Estádio da Luz. A denúncia foi negada pelo jogador argentino e pelo clube português.

Questionado sobre o episódio após a derrota do Flamengo para o Lanús por 1 a 0, pela Recopa Sul-Americana, Filipe Luís adotou um tom diplomático e evitou fazer uma condenação direta ao suposto ato racista. Em vez de endurecer o discurso, o treinador tratou o episódio como um “caso isolado” e fez questão de ressaltar sua boa relação com a Argentina.

“Sobre Vinicius, sempre fui muito bem tratado aqui, eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre de visitante, mas só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo”, declarou em coletiva.

A postura foi vista por parte dos torcedores brasileiros como excessivamente cautelosa, especialmente diante da gravidade da acusação — que envolve a utilização da expressão “macaco”, historicamente associada a ataques racistas no futebol. Nas redes sociais, Filipe Luís foi criticado por não ter condenado de forma mais contundente a suposta ofensa.

Em entrevista posterior à ESPN da Argentina, o treinador manteve o cuidado nas palavras, mas indicou que, caso a acusação seja confirmada, deve haver responsabilização.

“Bom, é um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas, e para mim é simples: Prestianni tapou a boca para dizer o que tinha a dizer e não devia ter feito isso”, afirmou.

Filipe ainda reconheceu a complexidade da situação, ressaltando que se trata da palavra de um jogador contra o outro, mas deixou claro que, se houver comprovação, é necessário punição.