Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filipe Luís se esquiva de condenar racismo contra Vini Jr. e chama caso de 'isolado'

Treinador evita crítica direta após atacante do Real Madrid relatar ter sido chamado de “macaco” em jogo da Champions League por atacante argentino do Benfica

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:17

Filipe Luís durante coletiva após partida do Flamengo contra o São Paulo
Filipe Luís, técnico do Flamengo Crédito: Reprodução

Os casos de racismo contra jogadores brasileiros seguem se repetindo no futebol internacional — e o mais recente envolve Vini Jr., que acusa o meia Gianluca Prestianni, do Benfica, de tê-lo chamado de “macaco” durante partida contra o Real Madrid, pelos playoffs da Champions League, no Estádio da Luz. A denúncia foi negada pelo jogador argentino e pelo clube português.

Questionado sobre o episódio após a derrota do Flamengo para o Lanús por 1 a 0, pela Recopa Sul-Americana, Filipe Luís adotou um tom diplomático e evitou fazer uma condenação direta ao suposto ato racista. Em vez de endurecer o discurso, o treinador tratou o episódio como um “caso isolado” e fez questão de ressaltar sua boa relação com a Argentina.

“Sobre Vinicius, sempre fui muito bem tratado aqui, eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre de visitante, mas só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo”, declarou em coletiva.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
1 de 5
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução

A postura foi vista por parte dos torcedores brasileiros como excessivamente cautelosa, especialmente diante da gravidade da acusação — que envolve a utilização da expressão “macaco”, historicamente associada a ataques racistas no futebol. Nas redes sociais, Filipe Luís foi criticado por não ter condenado de forma mais contundente a suposta ofensa.

Em entrevista posterior à ESPN da Argentina, o treinador manteve o cuidado nas palavras, mas indicou que, caso a acusação seja confirmada, deve haver responsabilização.

“Bom, é um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas, e para mim é simples: Prestianni tapou a boca para dizer o que tinha a dizer e não devia ter feito isso”, afirmou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Kompany sai em defesa de Vini Jr. e critica Mourinho após caso de racismo na Champions

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Real Madrid entrega provas de racismo contra Vini Jr. à UEFA: 'Atos inaceitáveis'

Mourinho desconversa sobre racismo e detona comemoração de Vini Jr: 'Acabou com o jogo'

'Chamou de macaco cinco vezes': Mbappé relata ofensas racistas de jogador argentino contra Vini Jr

Filipe ainda reconheceu a complexidade da situação, ressaltando que se trata da palavra de um jogador contra o outro, mas deixou claro que, se houver comprovação, é necessário punição.

“Isso gera toda essa confusão e agora é a palavra de um contra o outro. Isso é muito delicado e a verdade é que, se errou, tem de pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar”, concluiu.

Tags:

Flamengo Filipe Luís Vini jr Real Madrid Racismo

Mais recentes

Imagem - Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão
Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão