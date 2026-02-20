Acesse sua conta
Impedimento semiautomático avança no Brasil e Arena Fonte Nova receberá tecnologia em breve

Estádio está entre os próximos palcos a receber os testes da nova ferramenta da CBF, que promete mais precisão e transparência nas decisões de impedimento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:54

Arena Fonte Nova será o palco do jogo de ida das finais do Campeonato Baiano
Arena Fonte Nova Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

A implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro deu mais um passo relevante — e Salvador, com a Aren Fonte Nova, já está no radar dessa transformação. Em parceria com a Genius Sports, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, no Maracanã, a primeira bateria de testes do sistema conhecido como SAOT (Semi-Automated Offside Technology), tecnologia que promete aumentar a precisão e a transparência nas decisões de impedimento.

A ferramenta foi testada durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, no dia 12 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com avaliação interna da CBF, as decisões tomadas pela arbitragem em campo estiveram alinhadas às leituras feitas pelo sistema, indicando um alto nível de confiabilidade já nesta fase inicial.

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027
Estádio Octávio Mangabeira, carinhosamente conhecido como Fonte Nova, recebeu grandes jogos ao longo da história
Arena Fonte Nova
Torcida do Bahia na Fonte Nova
Arena Fonte Nova será o palco do jogo de ida das finais do Campeonato Baiano
No domingo (8), todos os caminhos levam à Fonte Nova
Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027

O SAOT utiliza câmeras de rastreamento e reconstruções em imagens tridimensionais, que simulam os jogadores como personagens de videogame — recurso especialmente útil em lances de difícil interpretação. Em uma das jogadas analisadas, Renê aparece em posição adiantada em relação a Alex Telles, determinando a linha de impedimento. Em outro momento, Luciano Acosta surge em condição legal, com Alexandre Barboza validando a posição regular.

Apesar dos resultados positivos, a CBF ressalta que, por enquanto, os árbitros ainda não têm acesso às imagens durante as partidas. O uso do sistema segue restrito ao ambiente de testes e validação técnica.

E é justamente nessa próxima etapa que Salvador ganha protagonismo. Após a experiência no Rio de Janeiro, a entidade confirmou os estádios que receberão a estrutura do impedimento semiautomático, e a Arena Fonte Nova está entre eles. O palco do futebol baiano se junta a arenas como Arena do Grêmio, Arena MRV, Allianz Parque, Maião e Vila Belmiro no processo de preparação para a possível adoção definitiva da tecnologia.

LEIA MAIS

Bahia x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Doença que tirou a vida do ator Eric Dane também matou ídolo do Bahia

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Ex-Bahia é apresentado por rival da Série A e dispara: 'O peso é maior'

Ceni confia em virada do Bahia após derrota e atuação 'desastrosa' contra o O'Higgins

Presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF, Netto Góes destacou o impacto positivo da ferramenta para o futebol nacional: "O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens", avaliou.

Segundo Góes, o alcance da nova tecnologia vai além da marcação de impedimentos. O dirigente ressaltou que o sistema também impulsiona melhorias estruturais nos estádios e amplia a coleta de dados sobre desempenho e movimentação dos atletas, informações que serão organizadas e repassadas aos clubes. "Tudo isto é custeado pela CBF no contrato assinado com a Genius", destacou.

Enquanto o Maracanã passará por uma nova rodada de testes, a expectativa agora se volta para os próximos palcos, incluindo a Arena Fonte Nova. A CBF avalia os resultados antes de decidir pela adoção definitiva do impedimento semiautomático nas competições nacionais — e Salvador pode estar entre as primeiras cidades a vivenciar essa nova era da arbitragem no Brasil.

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Cbf Arena Fonte Nova

