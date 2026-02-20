ELA

Doença que tirou a vida do ator Eric Dane também matou ídolo do Bahia

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é progressiva e sem cura

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:04

Mailson foi campeão com o Bahia Crédito: Divulgação

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e ainda sem cura, já havia levado outro nome querido do público baiano antes da morte do ator Eric Dane, em fevereiro de 2026. Em 2024, quem perdeu a batalha contra a enfermidade foi o ex-lateral-direito Maílson Souza Duarte, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia em 1988.

Maílson morreu aos 56 anos, após 14 anos convivendo com a doença, diagnosticada em 2010. Ídolo tricolor entre 1988 e 1995, ele recebeu homenagens do clube e passou a ser contemplado pelo programa “Dignidade aos Ídolos”, voltado a ex-atletas em situação de vulnerabilidade.

Na despedida, o Bahia escreveu: “Descanse em paz, ídolo. Hoje nos despedimos de um dos maiores laterais da história do Bahia. [...] Agora o céu é quem terá a sorte de testemunhar seus arcos. O Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade aos amigos e familiares. Obrigado por tanto”. Maílson deixou a esposa, Lícia, e uma filha.

O que é a ELA

A ELA afeta os neurônios motores, responsáveis por comandar os movimentos do corpo. Com a degeneração dessas células, o paciente perde progressivamente a força muscular, enfrentando dificuldades para falar, engolir, caminhar e até respirar. Apesar do avanço físico da doença, o raciocínio e os sentidos geralmente permanecem preservados.

O diagnóstico costuma ser demorado - em média, leva cerca de 11 meses - porque não há exame laboratorial específico ou marcador sanguíneo capaz de confirmar a enfermidade. A sobrevida média após o surgimento dos primeiros sintomas gira em torno de três anos e meio. As complicações respiratórias estão entre as principais causas de morte.

Estima-se que apenas 10% dos casos tenham origem genética. A ELA é mais comum entre pessoas de 50 a 70 anos e considerada rara em jovens. Os tratamentos disponíveis atualmente buscam retardar a progressão dos sintomas e oferecer mais qualidade de vida.

A doença ganhou projeção mundial em 2014, quando o Desafio do Balde de Gelo mobilizou milhões de pessoas e arrecadou recursos para pesquisa científica, ampliando o conhecimento público sobre uma condição até então pouco discutida.

A morte de Eric Dane

O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan - apelidado de “McSteamy” em Grey’s Anatomy - e mais recentemente o complexo Cal Jacobs em Euphoria, morreu aos 53 anos na quinta-feira (19), após uma corajosa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA) - doença neurodegenerativa progressiva sem cura que compromete os neurônios motores e leva à perda gradual do controle muscular.