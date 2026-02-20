Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Doença que tirou a vida do ator Eric Dane também matou ídolo do Bahia

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é progressiva e sem cura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:04

Mailson foi campeão com o Bahia
Mailson foi campeão com o Bahia Crédito: Divulgação

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e ainda sem cura, já havia levado outro nome querido do público baiano antes da morte do ator Eric Dane, em fevereiro de 2026. Em 2024, quem perdeu a batalha contra a enfermidade foi o ex-lateral-direito Maílson Souza Duarte, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia em 1988.

Maílson morreu aos 56 anos, após 14 anos convivendo com a doença, diagnosticada em 2010. Ídolo tricolor entre 1988 e 1995, ele recebeu homenagens do clube e passou a ser contemplado pelo programa “Dignidade aos Ídolos”, voltado a ex-atletas em situação de vulnerabilidade.

Na despedida, o Bahia escreveu: “Descanse em paz, ídolo. Hoje nos despedimos de um dos maiores laterais da história do Bahia. [...] Agora o céu é quem terá a sorte de testemunhar seus arcos. O Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade aos amigos e familiares. Obrigado por tanto”. Maílson deixou a esposa, Lícia, e uma filha.

Famosos que morreram após diagnóstico de ELA

O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis em Grey's Anatomy e Euphoria, faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o ator havia sido diagnosticado em abril de 2025. por Reprodução/Getty Images
Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos e faleceu em 2018, aos 76 anos. por Reprodução/Wiki Commons
O ex-atacante, Washington César Santos, recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição. por Divulgação/FFC
Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005 e faleceu em 2016. por Reprodução/Daigo Oliva/G1
Nos anos 1980, David Niven passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983. por Reprodução
Kenneth Mitchell, astro de 'Star Trek' e 'Capitã Marvel' foi dagnosticado com ELA em 2018, Kenneth tornou pública a doença dois anos depois e faleceu em 2024. por Reprodução/Instagram
1 de 6
O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis em Grey's Anatomy e Euphoria, faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o ator havia sido diagnosticado em abril de 2025. por Reprodução/Getty Images

O que é a ELA

A ELA afeta os neurônios motores, responsáveis por comandar os movimentos do corpo. Com a degeneração dessas células, o paciente perde progressivamente a força muscular, enfrentando dificuldades para falar, engolir, caminhar e até respirar. Apesar do avanço físico da doença, o raciocínio e os sentidos geralmente permanecem preservados.

O diagnóstico costuma ser demorado - em média, leva cerca de 11 meses - porque não há exame laboratorial específico ou marcador sanguíneo capaz de confirmar a enfermidade. A sobrevida média após o surgimento dos primeiros sintomas gira em torno de três anos e meio. As complicações respiratórias estão entre as principais causas de morte.

Estima-se que apenas 10% dos casos tenham origem genética. A ELA é mais comum entre pessoas de 50 a 70 anos e considerada rara em jovens. Os tratamentos disponíveis atualmente buscam retardar a progressão dos sintomas e oferecer mais qualidade de vida.

A doença ganhou projeção mundial em 2014, quando o Desafio do Balde de Gelo mobilizou milhões de pessoas e arrecadou recursos para pesquisa científica, ampliando o conhecimento público sobre uma condição até então pouco discutida.

Leia mais

Imagem - Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Além de Eric Dane, relembre 5 famosos que morreram após diagnóstico de ELA

Imagem - ELA: doença que matou ator Eric Dane inspirou o desafio do Balde de Gelo

ELA: doença que matou ator Eric Dane inspirou o desafio do Balde de Gelo

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

A morte de Eric Dane

O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan - apelidado de “McSteamy” em Grey’s Anatomy - e mais recentemente o complexo Cal Jacobs em Euphoria, morreu aos 53 anos na quinta-feira (19), após uma corajosa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA) - doença neurodegenerativa progressiva sem cura que compromete os neurônios motores e leva à perda gradual do controle muscular.

Dane revelou publicamente o diagnóstico de ELA em abril de 2025, pouco menos de um ano antes de sua morte, e passou a usar sua voz e visibilidade para aumentar a consciência sobre a condição. Em nota divulgada pela família, foi informado que ele passou “seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua esposa e suas duas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo”. A família pediu privacidade neste momento de luto.

Mais recentes

Imagem - Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão
Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão