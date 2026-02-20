Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador de futebol é encontrado morto em área de mata após desaparecer

Polícia apura as circunstâncias da morte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:55

Christian Jidayi
Christian Jidayi Crédito: Reprodução

O ex-jogador italiano Christian Jidayi, de 38 anos, foi encontrado morto após ter sido declarado desaparecido no norte da Itália. O corpo foi localizado pela polícia em uma região de mata em Lido Adriano, nas proximidades de Ravenna. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a causa da morte e investigam o caso.

Jidayi passou a ser considerado desaparecido depois de faltar ao trabalho na última terça-feira. Diante da ausência, colegas entraram em contato com familiares, que registraram um boletim de ocorrência. O corpo foi encontrado por volta da meia-noite do mesmo dia, após rastreamento do telefone celular.

Ex-jogador Christian Jidayi foi achado morto

Christian Jidayi por Reprodução
Christian Jidayi por Reprodução
Christian Jidayi por Reprodução
Christian Jidayi por Reprodução
Christian Jidayi por Reprodução
Christian Jidayi por Reprodução
1 de 6
Christian Jidayi por Reprodução

Natural de Avellino, o ex-lateral-direito iniciou a carreira nas categorias de base do Cesena FC em 2005. Dois anos depois, fez a estreia como profissional na Série B italiana.

Ao longo da trajetória, atuou por equipes como Novara FC, Aurora Pro Patria 1919 e Forlì FC, consolidando uma carreira marcada pela regularidade e disciplina em campo.

Na temporada 2011-12, integrou o elenco do Novara na Série A, a principal divisão do futebol italiano, após o acesso do clube. Embora não tenha entrado em campo naquela campanha, fez parte do grupo que disputou a elite nacional.

No total, Jidayi acumulou 11 anos como atleta profissional nas competições italianas.

Tags:

Christian Jidayi

Mais recentes

Imagem - Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão
Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão