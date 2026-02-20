INVESTIGAÇÃO

Ex-jogador de futebol é encontrado morto em área de mata após desaparecer

Polícia apura as circunstâncias da morte

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:55

Christian Jidayi Crédito: Reprodução

O ex-jogador italiano Christian Jidayi, de 38 anos, foi encontrado morto após ter sido declarado desaparecido no norte da Itália. O corpo foi localizado pela polícia em uma região de mata em Lido Adriano, nas proximidades de Ravenna. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a causa da morte e investigam o caso.

Jidayi passou a ser considerado desaparecido depois de faltar ao trabalho na última terça-feira. Diante da ausência, colegas entraram em contato com familiares, que registraram um boletim de ocorrência. O corpo foi encontrado por volta da meia-noite do mesmo dia, após rastreamento do telefone celular.

Ex-jogador Christian Jidayi foi achado morto 1 de 6

Natural de Avellino, o ex-lateral-direito iniciou a carreira nas categorias de base do Cesena FC em 2005. Dois anos depois, fez a estreia como profissional na Série B italiana.

Ao longo da trajetória, atuou por equipes como Novara FC, Aurora Pro Patria 1919 e Forlì FC, consolidando uma carreira marcada pela regularidade e disciplina em campo.

Na temporada 2011-12, integrou o elenco do Novara na Série A, a principal divisão do futebol italiano, após o acesso do clube. Embora não tenha entrado em campo naquela campanha, fez parte do grupo que disputou a elite nacional.