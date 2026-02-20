Acesse sua conta
Fim da linha? Neymar admite que pode se aposentar ainda este ano

Camisa 10 fala sobre futuro e comenta retorno após cirurgia no joelho esquerdo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:12

Neymar tem contrato com Santos até o fim do ano
Neymar tem contrato com Santos até o fim do ano Crédito: Divulgação

Neymar deixou em aberto a possibilidade de encerrar a carreira já no fim desta temporada. Com contrato com o Santos até dezembro de 2026, o atacante de 34 anos afirmou que ainda não sabe se continuará atuando no próximo ano.

Em entrevista à CazéTV, o camisa 10 explicou que prefere avaliar o futuro sem fazer projeções longas. “Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Copa do Mundo. Para mim, também é um grande desafio", disse.

O jogador reforçou que a escolha dependerá do que sentir ao fim da temporada. “Eu vou vendo ano a ano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar, não sei. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco.”

Retorno após cirurgia no joelho

Neymar também comentou a volta aos gramados após a artroscopia no joelho esquerdo, realizada em dezembro de 2025 para tratar uma lesão no menisco medial. Ele optou por prolongar o período de recuperação para retornar em condições ideais.

A reestreia aconteceu no último domingo, contra o Velo Clube.

“Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100%. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes. Preciso ganhar ritmo de jogo e treinar mais.”

Neymar

