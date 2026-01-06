DIA DO FICO

Neymar renova contrato com o Santos pela terceira vez

Essa é a terceira renovação do jogador com o clube

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 22:20

Craque fica no Santos até dezembro de 2026 Crédito: Reprodução

O atacante Neymar Jr. assinou a renovação do seu contrato com o Santos nesta terça-feira (6). O craque permanecerá no clube até dezembro de 2026.

“O Santos é o meu lugar. Eu tô em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que ainda faltam. O príncipe continua”, disse o jogador em vídeo publicado pelo perfil oficial do time. O contrato vai até 31 de dezembro de 2026.

Neymar 1 de 11

Essa é a terceira renovação do jogador com o clube. Após chegar em janeiro de 2025, Neymar assinou inicialmente um contrato de seis meses e, ao término deste, renovou por mais seis meses.

Atualmente, Neymar está em processo de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Segundo informações do Globo Esporte, a previsão é de que ele esteja recuperado até o fim de janeiro, retornando aos treinos e podendo entrar em campo novamente em fevereiro.