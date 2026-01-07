LEMBRA DELE?

Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia

Goleiro Jean, revelado pelo Tricolor, vai jogar no América de Cali

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 21:32

Jean pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O goleiro Jean, revelado pelo Bahia, foi anunciado como novo reforço do América de Cali, da Colômbia. Aos 30 anos, o jogador estava sem clube desde que deixou o Cerro Porteño, do Paraguai, em maio de 2025, e assinou contrato válido até dezembro de 2026.

Cria das categorias de base tricolores, Jean estreou profissionalmente pelo Bahia em 2015. Ao todo, disputou 76 partidas pelo clube e conquistou o Campeonato Baiano daquele ano. Em 2019, transferiu-se para o São Paulo, onde teve a passagem interrompida de forma conturbada.

Em dezembro daquele ano, o goleiro foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de agredir a então esposa durante férias da família. O caso ganhou repercussão após a vítima publicar vídeos nas redes sociais com o rosto machucado, afirmando estar trancada no banheiro e pedindo ajuda. Segundo o boletim de ocorrência, Jean desferiu socos no rosto da mulher, a arrastou pelos cabelos e voltou a agredi-la no banheiro do hotel.

Depois de detido, o jogador foi liberado em audiência no dia seguinte, sem pagamento de fiança, mas com medidas restritivas, incluindo a proibição de contato com a vítima. Diante da gravidade do caso, o São Paulo rescindiu o contrato do atleta, que deixou o futebol brasileiro pouco tempo depois, após atuar em 2020 pelo Atlético-GO.