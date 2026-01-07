Quem lidera a internet? Veja os clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:22
Um levantamento do Ibope Repucom revelou quais são os 50 clubes do futebol brasileiro com maior número de seguidores nas redes sociais. Publicado na última terça-feira (6), o ranking considera a soma dos seguidores das contas oficiais de cada clube no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok.
Clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais (somando Facebook, "X", Instagram, Youtube e TikTok)
Na liderança aparece o Flamengo, que ultrapassa a marca de 66 milhões de seguidores somados nas cinco plataformas. Na sequência, figuram os quatro grandes de São Paulo: Corinthians, com cerca de 42 milhões, Santos (26 milhões), Palmeiras (23 milhões) e São Paulo (22 milhões).
Os principais clubes do Nordeste aparecem na faixa intermediária do top-50. Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará ocupam posições entre o 14º e o 18º lugares do ranking. Além deles, outros nove representantes da região também figuram na lista: Santa Cruz, Íbis, Náutico, CSA, Sampaio Corrêa, CRB, ABC, América-RN e Confiança.
A parte inferior do ranking reúne clubes de diferentes regiões do país e que disputam atualmente as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, como Guarani, Joinville, Londrina e Amazonas FC. O top-50 também inclui equipes que não possuem divisão nacional no momento, como o Íbis — clube folclórico que se autointitula “o pior time do mundo” — e o tradicional Paraná Clube.