Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem lidera a internet? Veja os clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais

Levantamento do Ibope Repucom aponta o ranking digital de 50 clubes brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:22

Mosaicos e bandeirões de Atlético-MG, Bahia, Vitória e Flamengo
Mosaicos e bandeirões de Atlético-MG, Bahia, Vitória e Flamengo Crédito: Shutterstock, Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia, Victor Ferreira/EC Vitória e Reprodução

Um levantamento do Ibope Repucom revelou quais são os 50 clubes do futebol brasileiro com maior número de seguidores nas redes sociais. Publicado na última terça-feira (6), o ranking considera a soma dos seguidores das contas oficiais de cada clube no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok.

Clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais (somando Facebook, "X", Instagram, Youtube e TikTok)

Flamengo: 66.339.191 por Reprodução
Corinthians: 42.339.191 por Reprodução
Santos: 26.002.793 por Reprodução
Palmeiras: 23.963.692 por Reprodução
São Paulo: 22.273.717 por Reprodução
Vasco da Gama: 13.918.676 por Reprodução
Grêmio: 11.925.918 por Reprodução
Atlético-MG: 11.801.580 por Reprodução
Cruzeiro : 10.916.907 por Reprodução
Fluminense: 9.796.029 por Reprodução
Internacional: 7.857.029 por Reprodução
Botafogo: 6.681.331 por Reprodução
Chapecoense: 6.162.402 por Reprodução
Bahia: 5.451.888 por Reprodução
Sport: 5.197.631 por Reprodução
Fortaleza: 4.233.991 por Reprodução
Vitória: 4.188.359  por Reprodução
Ceará: 3.849.981 por Reprodução
Atlhetico-PR: 3.791.571 por Reprodução
RB Bragantino: 2.387.396 por Reprodução
Paysandu: 2.196.878 por Reprodução
Remo: 2.176.551 por Reprodução
Coritiba: 2.151.993 por Reprodução
Santa Cruz: 1.984.076 por Reprodução
Goiás: 1.721.630 por Reprodução
Íbis: 1.407.258 por Reprodução
Botafogo-SP: 1.079.676 por Reprodução
Criciúma: 1.066.725 por Reprodução
Avaí: 986.982 por Reprodução
Figueirense: 934.894 por Reprodução
Mirassol: 933.880 por Reprodução
Naútico: 916.711 por Reprodução
Vila Nova: 861.668 por Reprodução
Cuiabá: 860.042 por Reprodução
Portuguesa: 831.503 por Reprodução
América-MG: 815.491 por Reprodução
CSA: 798.788 por Reprodução
Ponte Preta: 796.840 por Reprodução
Sampaio Corrêa: 753.900 por Reprodução
Juventude: 742.816 por Reprodução
CRB: 729.648 por Reprodução
ABC: 726.717 por Reprodução
Paraná: 704.604 por Reprodução
América-RN: 680.230 por Reprodução
Atlético-GO: 668.767 por Reprodução
Guarani: 636.187 por Reprodução
Joinville: 523.409 por Reprodução
Confiança: 468.906 por Reprodução
Londrina: 435.986 por Reprodução
Amazonas FC: 432.264 por Reprodução
1 de 50
Flamengo: 66.339.191 por Reprodução

Na liderança aparece o Flamengo, que ultrapassa a marca de 66 milhões de seguidores somados nas cinco plataformas. Na sequência, figuram os quatro grandes de São Paulo: Corinthians, com cerca de 42 milhões, Santos (26 milhões), Palmeiras (23 milhões) e São Paulo (22 milhões).

Os principais clubes do Nordeste aparecem na faixa intermediária do top-50. Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará ocupam posições entre o 14º e o 18º lugares do ranking. Além deles, outros nove representantes da região também figuram na lista: Santa Cruz, Íbis, Náutico, CSA, Sampaio Corrêa, CRB, ABC, América-RN e Confiança.

A parte inferior do ranking reúne clubes de diferentes regiões do país e que disputam atualmente as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, como Guarani, Joinville, Londrina e Amazonas FC. O top-50 também inclui equipes que não possuem divisão nacional no momento, como o Íbis — clube folclórico que se autointitula “o pior time do mundo” — e o tradicional Paraná Clube.

Tags:

Bahia Vitória Brasileirão Palmeiras Flamengo são Paulo Santos Corinthians Cbf

Mais recentes

Imagem - Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube
Imagem - Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha

Conheça a nordestina que se tornou a primeira treinadora a vencer um jogo na Copinha
Imagem - Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
01

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
02

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Imagem - Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária
03

Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza
04

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza