Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Lucas Mugni é o mais novo jogador do Mirassol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:30

Mugni conversa com Everaldo e Cauly em jogo contra o Grêmio
Mugni conversa com Everaldo e Cauly em jogo contra o Grêmio Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Mirassol oficializou a contratação do meia argentino Lucas Mugni, ex-Bahia, para a temporada de 2026. Aos 33 anos, o jogador assinou por duas temporadas e chega ao clube paulista após duas temporadas defendendo o Ceará e será uma das peças do elenco que disputará, pela primeira vez, a Copa Libertadores.

Mugni estava no Ceará desde 2024 e foi um dos destaques da equipe, mesmo com o rebaixamento à Série B em 2025. Ao todo, disputou 97 partidas pelo clube cearense, marcou sete gols, distribuiu 20 assistências e conquistou dois títulos do Campeonato Cearense. Somente na última temporada, foram 51 jogos, com quatro gols e dez assistências.

Antes da passagem pelo Ceará, Mugni teve trajetória marcante pelo Bahia, onde atuou entre 2021 e 2023. Com a camisa tricolor, disputou 98 partidas, marcou oito gols e deu oito assistências. No período, conquistou a Copa do Nordeste de 2021, foi parte do elenco que garantiu o acesso à Série A em 2022 e venceu o Campeonato Baiano em 2023.

Revelado pelo Colón, da Argentina, o meia também acumula passagens por Flamengo, Newell’s Old Boys, Lanús, Everton (Chile), Oriente Petrolero (Bolívia), Rayo Majadahonda (Espanha) e Gençlerbirligi (Turquia), além do Sport no futebol brasileiro.

Tags:

