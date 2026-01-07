Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:30
O Mirassol oficializou a contratação do meia argentino Lucas Mugni, ex-Bahia, para a temporada de 2026. Aos 33 anos, o jogador assinou por duas temporadas e chega ao clube paulista após duas temporadas defendendo o Ceará e será uma das peças do elenco que disputará, pela primeira vez, a Copa Libertadores.
Mugni estava no Ceará desde 2024 e foi um dos destaques da equipe, mesmo com o rebaixamento à Série B em 2025. Ao todo, disputou 97 partidas pelo clube cearense, marcou sete gols, distribuiu 20 assistências e conquistou dois títulos do Campeonato Cearense. Somente na última temporada, foram 51 jogos, com quatro gols e dez assistências.
Lucas Mugni
Antes da passagem pelo Ceará, Mugni teve trajetória marcante pelo Bahia, onde atuou entre 2021 e 2023. Com a camisa tricolor, disputou 98 partidas, marcou oito gols e deu oito assistências. No período, conquistou a Copa do Nordeste de 2021, foi parte do elenco que garantiu o acesso à Série A em 2022 e venceu o Campeonato Baiano em 2023.
Revelado pelo Colón, da Argentina, o meia também acumula passagens por Flamengo, Newell’s Old Boys, Lanús, Everton (Chile), Oriente Petrolero (Bolívia), Rayo Majadahonda (Espanha) e Gençlerbirligi (Turquia), além do Sport no futebol brasileiro.
Com Mugni no elenco, o Mirassol terá um calendário cheio em 2026. O clube disputará o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. A estreia no estadual está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o São Paulo, no estádio Maião.