Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Pedro Carreiro
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:15
O Bahia anunciou, nesta terça-feira (6), a transferência em definitivo do goleiro Dênis Júnior para a Ferroviária. O jogador de 27 anos, que tinha contrato com o Esquadrão até o final do ano, estava emprestado ao clube paulista desde o início de 2025 e teve seu vínculo adquirido de forma permanente. No acordo, o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos do atleta.
Formado nas categorias de base do São Paulo, Dênis chegou ao Bahia em 2021 para integrar inicialmente a equipe sub-23. Sem conseguir uma sequência no time profissional, o goleiro passou a ser emprestado pelo clube ao longo das temporadas seguintes em busca de mais minutos em campo.
Veja momentos da carreira de Dênis Júnior
Durante sua passagem pelo Tricolor, Dênis Júnior atuou por empréstimo no Confiança, em 2022, e no Vila Nova, em 2023 e 2024. Em 2025, foi cedido à Ferroviária, onde se firmou como titular absoluto da equipe paulista e atuou em todos os minutos da equipe na disputa da Série B.
Pelo time principal do Bahia, o goleiro disputou apenas sete partidas, todas pelos Campeonatos Baianos de 2021, 2022 e 2025, sofrendo sete gols. Além disso, atuou em 11 jogos pela equipe de aspirantes.