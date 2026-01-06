BOM NEGÓCIO?

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Dênis Júnior vai para a Ferroviária e o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos na negociação

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:15

Dênis Júnior com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia anunciou, nesta terça-feira (6), a transferência em definitivo do goleiro Dênis Júnior para a Ferroviária. O jogador de 27 anos, que tinha contrato com o Esquadrão até o final do ano, estava emprestado ao clube paulista desde o início de 2025 e teve seu vínculo adquirido de forma permanente. No acordo, o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos do atleta.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Dênis chegou ao Bahia em 2021 para integrar inicialmente a equipe sub-23. Sem conseguir uma sequência no time profissional, o goleiro passou a ser emprestado pelo clube ao longo das temporadas seguintes em busca de mais minutos em campo.

Veja momentos da carreira de Dênis Júnior 1 de 5

Durante sua passagem pelo Tricolor, Dênis Júnior atuou por empréstimo no Confiança, em 2022, e no Vila Nova, em 2023 e 2024. Em 2025, foi cedido à Ferroviária, onde se firmou como titular absoluto da equipe paulista e atuou em todos os minutos da equipe na disputa da Série B.