Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Dênis Júnior vai para a Ferroviária e o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos na negociação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:15

Dênis Júnior com a camisa do Bahia
Dênis Júnior com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia anunciou, nesta terça-feira (6), a transferência em definitivo do goleiro Dênis Júnior para a Ferroviária. O jogador de 27 anos, que tinha contrato com o Esquadrão até o final do ano, estava emprestado ao clube paulista desde o início de 2025 e teve seu vínculo adquirido de forma permanente. No acordo, o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos do atleta.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Dênis chegou ao Bahia em 2021 para integrar inicialmente a equipe sub-23. Sem conseguir uma sequência no time profissional, o goleiro passou a ser emprestado pelo clube ao longo das temporadas seguintes em busca de mais minutos em campo.

Veja momentos da carreira de Dênis Júnior

Dênis Júnior em ação pela Ferroviária por Reprodução/Redes sociais
Denis Júnior com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Dênis Júnior tinha contrato com o Bahia até 2026 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Dênis Júnior com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Dênis Júnior em ação pelo Vila Nova por Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.
1 de 5
Dênis Júnior em ação pela Ferroviária por Reprodução/Redes sociais

Durante sua passagem pelo Tricolor, Dênis Júnior atuou por empréstimo no Confiança, em 2022, e no Vila Nova, em 2023 e 2024. Em 2025, foi cedido à Ferroviária, onde se firmou como titular absoluto da equipe paulista e atuou em todos os minutos da equipe na disputa da Série B.

Pelo time principal do Bahia, o goleiro disputou apenas sete partidas, todas pelos Campeonatos Baianos de 2021, 2022 e 2025, sofrendo sete gols. Além disso, atuou em 11 jogos pela equipe de aspirantes.

LEIA MAIS

Bahia perde pênalti e empata sem gols com o CSA pela Copinha

Bahia oficializa Cristian Olivera como primeiro reforço para 2026

Rogério Ceni será o técnico do Bahia no Campeonato Baiano; entenda

Bahia aposta em promissor lateral argentino para substituir Santi Arias

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Vitória anuncia Lavagem do Leão com show de Oh Polêmico; veja como entrar de graça

Vitória anuncia Lavagem do Leão com show de Oh Polêmico; veja como entrar de graça
Imagem - Bahia perde pênalti e empata sem gols com o CSA pela Copinha

Bahia perde pênalti e empata sem gols com o CSA pela Copinha
Imagem - Ex-nadador leiloa medalhas de ouro olímpicas por mais de R$ 2 milhões em meio a divórcio

Ex-nadador leiloa medalhas de ouro olímpicas por mais de R$ 2 milhões em meio a divórcio

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus