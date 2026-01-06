PIVETES DE AÇO

Bahia perde pênalti e empata sem gols com o CSA pela Copinha

Os garotos do Esquadrão domina dominaram a partida, mas pararam no goleiro adversário

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:10

Bahia 0x0 CSA - 2ª rodada fase de grupos Copinha 2026 Crédito: Rapha Marques

O Bahia empatou por 0x0 com o CSA, na manhã desta terça-feira (6), no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Apesar do placar zerado, o confronto foi movimentado e marcado pelo amplo domínio ofensivo dos Pivetes de Aço, que criaram diversas oportunidades, mas pararam em grande atuação do goleiro Ariel, em duas bolas na trave e perderam um pênalti.

Veja como foi Bahia 0x0 CSA 1 de 5

Desde o início, o Esquadrão mostrou mais iniciativa. Logo nos primeiros minutos, Juninho teve boa chance cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa. Ao longo do primeiro tempo, o Bahia seguiu pressionando, chegou a balançar as redes com Carioca, mas o gol foi anulado por impedimento. O CSA também levou perigo em alguns momentos, inclusive com finalização que acertou a trave, equilibrando as ações na etapa inicial.

No segundo tempo, o Tricolor voltou ainda mais intenso e controlou o jogo no campo ofensivo. Criou chances em jogadas ensaiadas de escanteio, finalizações de fora da área e bolas alçadas na área. Aos 30 minutos, Roger foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Juninho cobrou, acertou a trave e, no rebote, voltou a parar no goleiro Ariel, que se consolidou como o destaque da partida. Nos minutos finais, Guilherme e novamente Juninho tiveram oportunidades claras, mas a defesa do CSA conseguiu salvar, inclusive em cima da linha.

Jogadores do Bahia inscritos na Copinha 2026 1 de 4

O Bahia foi a campo com a seguinte escalação: Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger (Emmanuel) e Anthony (João Henrique); Carioca (Guilherme), João Andrade e Juninho (Ryan Nascimento). A equipe foi comandada pelo técnico Leonardo Galbes.

O Tricolor teve desfalques importantes para o confronto. O meio-campista e capitão Pedrinho, autor de um gol na goleada por 5x0 sobre a Inter de Limeira na estreia, não atuou por ter sido chamado pelo técnico Rogério Ceni para integrar o elenco que vai disputar o Campeonato Baiano. Além dele, o Bahia já não conta na Copinha com atacantes considerados peças importantes, como Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim, que também estão servindo a equipe principal.