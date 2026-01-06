Acesse sua conta
Veja quais os sete jogadores da Copinha monitorados pelo Real Madrid

Gigante espanhol está de olho na competição brasileira, segundo jornal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:48

Copinha promete revelar novos nomes no futebol brasileiro
Copinha promete revelar novos nomes no futebol brasileiro Crédito: Reprodução

A Copa São Paulo de Futebol Júnior continua sendo uma das principais vitrines de jovens talentos para clubes do Brasil e do exterior. Prova disso é o interesse contínuo do Real Madrid, que, segundo o jornal espanhol As, acompanha de perto a edição de 2026 do torneio e já definiu uma lista de jovens observados no Brasil.

A publicação relembra que o clube espanhol colheu frutos recentes da Copinha ao apostar em atletas como Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, todos revelados no futebol brasileiro e hoje protagonistas no Santiago Bernabéu. Agora, o olhar se volta novamente para a principal vitrine das categorias de base do país.

Veja os nomes monitorados pelo gigante espanhol, segundo o As:

Jogadores da Copinha monitorados pelo Real Madrid

Gui Amorim, meio-campista do Corinthians por Divulgação
Gustavo Zabarelli, atacante do São Paulo por Divulgação
Paulinho, atacante do São Paulo por Divulgação
Lucca, atacante do São Paulo por Divulgação
Riquelme Felipe, atacante do Fluminense por Reprodução
Wesley Natã, atacante do Fluminense por Divulgação
Benedetti, zagueiro do Palmeiras por Reprodução
1 de 7
Gui Amorim, meio-campista do Corinthians por Divulgação

Entre eles, Benedetti aparece como o mais experiente. O defensor já integra o elenco profissional do Palmeiras desde a temporada passada e pode receber novas oportunidades sob o comando de Abel Ferreira em 2026. No Fluminense, Wesley Natã e Riquelme Felipe também já tiveram suas primeiras chances no time principal.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo chega com nomes conhecidos da torcida. Lucca ganhou projeção ao marcar o gol de empate contra o Libertad, na fase de grupos da Libertadores do ano passado, no Morumbis. Paulinho, por sua vez, foi decisivo no título de 2025, com dois gols na virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, e disputa sua última edição do torneio de base.

Outro tricolor que desperta atenção é Gustavo Zabarelli. Com apenas 16 anos, ele é o mais jovem atacante do elenco são-paulino e já figura no radar de clubes europeus. Uma boa campanha na Copinha pode ampliar ainda mais o interesse do Velho Continente.

No Corinthians, Gui Amorim surge como uma das principais apostas da base. Aos 17 anos, o meio-campista disputará sua primeira Copinha após se destacar como capitão e camisa 10 do sub-17. A expectativa no Parque São Jorge é que ele inicie a trajetória no sub-20 buscando mais um título para o maior vencedor da competição.

O jornal espanhol também chamou atenção para uma ausência de peso: o Flamengo não disputa a Copinha em 2026. O sub-20 rubro-negro estará envolvido na primeira fase do Campeonato Carioca, e o clube optou por não inscrever a equipe no torneio. Para o As, a decisão ilustra o impacto do calendário apertado do futebol brasileiro, que frequentemente afasta os principais talentos das competições de base em função dos campeonatos estaduais.

Tags:

Copinha Copa são Paulo

