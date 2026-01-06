FUTEBOL

Veja quais os sete jogadores da Copinha monitorados pelo Real Madrid

Gigante espanhol está de olho na competição brasileira, segundo jornal

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:48

Copinha promete revelar novos nomes no futebol brasileiro Crédito: Reprodução

A Copa São Paulo de Futebol Júnior continua sendo uma das principais vitrines de jovens talentos para clubes do Brasil e do exterior. Prova disso é o interesse contínuo do Real Madrid, que, segundo o jornal espanhol As, acompanha de perto a edição de 2026 do torneio e já definiu uma lista de jovens observados no Brasil.

A publicação relembra que o clube espanhol colheu frutos recentes da Copinha ao apostar em atletas como Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, todos revelados no futebol brasileiro e hoje protagonistas no Santiago Bernabéu. Agora, o olhar se volta novamente para a principal vitrine das categorias de base do país.

Veja os nomes monitorados pelo gigante espanhol, segundo o As:

Entre eles, Benedetti aparece como o mais experiente. O defensor já integra o elenco profissional do Palmeiras desde a temporada passada e pode receber novas oportunidades sob o comando de Abel Ferreira em 2026. No Fluminense, Wesley Natã e Riquelme Felipe também já tiveram suas primeiras chances no time principal.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo chega com nomes conhecidos da torcida. Lucca ganhou projeção ao marcar o gol de empate contra o Libertad, na fase de grupos da Libertadores do ano passado, no Morumbis. Paulinho, por sua vez, foi decisivo no título de 2025, com dois gols na virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, e disputa sua última edição do torneio de base.

Outro tricolor que desperta atenção é Gustavo Zabarelli. Com apenas 16 anos, ele é o mais jovem atacante do elenco são-paulino e já figura no radar de clubes europeus. Uma boa campanha na Copinha pode ampliar ainda mais o interesse do Velho Continente.

No Corinthians, Gui Amorim surge como uma das principais apostas da base. Aos 17 anos, o meio-campista disputará sua primeira Copinha após se destacar como capitão e camisa 10 do sub-17. A expectativa no Parque São Jorge é que ele inicie a trajetória no sub-20 buscando mais um título para o maior vencedor da competição.