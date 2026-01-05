Bahia oficializa Cristian Olivera como primeiro reforço para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:35
O Bahia oficializou, na noite desta segunda-feira (5), a contratação do atacante Cristian Olivera, conhecido como “Kike”, a primeira do clube para a temporada 2026. O jogador de 23 anos chega por empréstimo junto ao Grêmio até o fim de 2026. O uruguaio, inclusive, esteve presente na reapresentação do elenco para a temporada, realizada mais cedo no CT Evaristo de Macedo, e já participou das atividades com o restante do grupo.
Cristian Olivera
Contratado pelo Grêmio como um dos principais investimentos da última janela de transferências, Cristian Olivera custou US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 25,6 milhões à época. Apesar do valor investido, a passagem pelo clube gaúcho foi marcada por insatisfação.
Ao longo da temporada, o atacante reclamou publicamente da condição de reserva e chegou a manifestar o desejo de defender o Nacional, do Uruguai. Recentemente, inclusive, retornou ao país natal enquanto aguardava um acerto com o clube, que acabou não se concretizando.
Os números do atacante pelo Tricolor Imortal também ficaram abaixo do esperado. Com 1,70m de altura, Cristian Olivera atua pelos lados do campo, principalmente pela ponta direita. Ao longo da temporada, disputou 37 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. No Campeonato Brasileiro, porém, participou diretamente de apenas dois gols em 22 jogos, ambos marcados por ele.
Antes de chegar ao Grêmio, Cristian Olivera defendia o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Nascido em Montevidéu, no Uruguai, Kike assinou seu primeiro contrato profissional com apenas 16 anos com o Rentistas, onde subiu para o profissional. O novo jogador do Bahia também passou por Almería da Espanha, Peñarol, Rio Boston e Los Angels FC. O atleta também tem 12 convocações para seleção do Uruguai, incluindo a disputa da Copa América de 2024.