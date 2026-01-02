LEMBRA DELE?

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Paulinho é alvo do Coritiba e tenta liberação do Midtjylland, onde soma mais de 200 jogos e quatro títulos

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:53

Paulinho nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Ídolo do Midtjylland e com longa trajetória no futebol europeu, o lateral-esquerdo Paulinho pode estar próximo de retornar ao Brasil. De acordo com informações do ge, o Coritiba negocia a contratação do jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube dinamarquês apenas até o meio do ano e tenta uma liberação antecipada para defender a equipe paranaense na Série A.

Paulinho está no futebol da Dinamarca desde 2019, quando deixou o Bahia rumo ao Midtjylland em uma transferência avaliada em cerca de R$ 3 milhões. Desde então, construiu uma carreira sólida e vitoriosa no país, tornando-se um dos estrangeiros mais identificados com o clube. Ao todo, são 205 partidas disputadas, com oito gols, 14 assistências e quatro títulos conquistados — duas Superligas Dinamarquesas e uma Copa da Dinamarca, além de campanhas de destaque em competições continentais.

Com a camisa do Midtjylland, o lateral acumula quase 50 jogos em torneios europeus, com 18 partidas pela Liga dos Campeões, 24 pela Liga Europa e sete pela Liga Conferência, além de participações em fases preliminares da Champions. O desempenho consistente em alto nível ajudou a consolidar seu status de ídolo entre os torcedores dinamarqueses.