Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Pedro Carreiro
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:53
Ídolo do Midtjylland e com longa trajetória no futebol europeu, o lateral-esquerdo Paulinho pode estar próximo de retornar ao Brasil. De acordo com informações do ge, o Coritiba negocia a contratação do jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube dinamarquês apenas até o meio do ano e tenta uma liberação antecipada para defender a equipe paranaense na Série A.
Paulinho está no futebol da Dinamarca desde 2019, quando deixou o Bahia rumo ao Midtjylland em uma transferência avaliada em cerca de R$ 3 milhões. Desde então, construiu uma carreira sólida e vitoriosa no país, tornando-se um dos estrangeiros mais identificados com o clube. Ao todo, são 205 partidas disputadas, com oito gols, 14 assistências e quatro títulos conquistados — duas Superligas Dinamarquesas e uma Copa da Dinamarca, além de campanhas de destaque em competições continentais.
Paulinho em ação pelo Midtjylland
Com a camisa do Midtjylland, o lateral acumula quase 50 jogos em torneios europeus, com 18 partidas pela Liga dos Campeões, 24 pela Liga Europa e sete pela Liga Conferência, além de participações em fases preliminares da Champions. O desempenho consistente em alto nível ajudou a consolidar seu status de ídolo entre os torcedores dinamarqueses.
Antes da experiência europeia, Paulinho teve passagem discreta pelo Bahia entre 2018 e 2019. Pelo Tricolor, disputou 18 jogos, deu uma assistência e fez parte do elenco campeão do Campeonato Baiano de 2019, atuando em quatro partidas da campanha. Também esteve em campo na Copa Sul-Americana de 2018, competição que marcou o início de sua trajetória internacional.