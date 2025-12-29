Acesse sua conta
Ídolo do Bahia fica livre no mercado e negocia com clube da Série B

O centroavante Gilberto está em negociações com o Sport após não renovar com o Juventude

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:58

Gilberto marcou 26 gols em 56 jogos pelo Bahia em 2021
Gilberto é um dos grandes ídolos da história recente do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ EC Bahia

Um dos grandes ídolos recentes do Bahia, o centroavante Gilberto está livre no mercado após duas temporadas no Juventude e pode pintar em 2026 defendendo um dos principais rivais regionais do Esquadrão. Aos 36 anos, o atacante negocia com o Sport para a disputa da Série B na próxima temporada, segundo informações do jornalista Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, de Pernambuco.

Gilberto chegou ao Juventude no início de 2023 e, ao longo de sua passagem pelo clube gaúcho, disputou 65 partidas, marcou 15 gols e deu três assistências. Em 2025, porém, o atacante sofreu com problemas físicos, foi pouco utilizado e não terá o contrato renovado. O vínculo se encerra no próximo dia 31, o que o deixa livre para negociar com outros clubes — entre eles, o Leão da Ilha.

Ao todo, Gilberto disputou 189 partidas pelo Bahia, marcou 83 gols e distribuiu 14 assistências, números que o colocaram definitivamente na galeria de ídolos do clube. Após o rebaixamento à Série B em 2021, deixou o Tricolor e acertou com o Al Wasl, onde teve bom desempenho, com 15 gols em 31 jogos.

De volta ao Brasil no início de 2023, foi contratado pelo Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar, com seis gols marcados em 32 partidas, e acabou rescindindo para defender o Juventude, clube pelo qual atuou nas duas últimas temporadas.

