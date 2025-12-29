LEMBRA DELE?

Ídolo do Bahia fica livre no mercado e negocia com clube da Série B

O centroavante Gilberto está em negociações com o Sport após não renovar com o Juventude

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:58

Gilberto é um dos grandes ídolos da história recente do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ EC Bahia

Um dos grandes ídolos recentes do Bahia, o centroavante Gilberto está livre no mercado após duas temporadas no Juventude e pode pintar em 2026 defendendo um dos principais rivais regionais do Esquadrão. Aos 36 anos, o atacante negocia com o Sport para a disputa da Série B na próxima temporada, segundo informações do jornalista Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, de Pernambuco.

Gilberto chegou ao Juventude no início de 2023 e, ao longo de sua passagem pelo clube gaúcho, disputou 65 partidas, marcou 15 gols e deu três assistências. Em 2025, porém, o atacante sofreu com problemas físicos, foi pouco utilizado e não terá o contrato renovado. O vínculo se encerra no próximo dia 31, o que o deixa livre para negociar com outros clubes — entre eles, o Leão da Ilha.

Natural de Piranhas, em Alagoas, Gilberto Oliveira Souza Júnior foi revelado pelo Santa Cruz e construiu uma carreira marcada por passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Além do próprio Sport, onde atuou em 2012, defendeu Vera Cruz-PE, Internacional, Portuguesa-SP, Vasco, São Paulo, Bahia e Cruzeiro. No exterior, vestiu as camisas de Toronto FC (Canadá), Chicago Fire (Estados Unidos), Yeni Malatyaspor (Turquia) e Al Wasl (Emirados Árabes Unidos).

A trajetória mais marcante de sua carreira foi com a camisa do Bahia. Contratado no segundo semestre de 2018, Gilberto marcou nove gols em 25 partidas ainda naquele ano. Nas três temporadas seguintes, se consolidou como referência ofensiva do time, somando mais 164 jogos, 74 gols e 13 assistências. Pelo Tricolor, conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, ambos em 2021.

Ao todo, Gilberto disputou 189 partidas pelo Bahia, marcou 83 gols e distribuiu 14 assistências, números que o colocaram definitivamente na galeria de ídolos do clube. Após o rebaixamento à Série B em 2021, deixou o Tricolor e acertou com o Al Wasl, onde teve bom desempenho, com 15 gols em 31 jogos.