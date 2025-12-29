Acesse sua conta
Campeão do mundo com a Alemanha e ídolo do Real Madrid recorda passagem marcante pela Bahia

Em entrevita à Romário, Toni Kroos relembrou a estadia da seleção alemã na Bahia durante a Copa de 2014

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:01

Toni Kroos retornou para a seleção alemã
Toni Kroos foi campeão do mundo com a Alemanha em 2014 Crédito: DFB/Divulgação

A Copa do Mundo de 2014 ficará eternamente marcada na memória dos brasileiros pelo traumático 7x1 sofrido pela Seleção diante da Alemanha, na semifinal do torneio. Para os baianos, no entanto, aquela edição do Mundial também deixou lembranças curiosas e até afetivas, construídas justamente com os algozes da maior derrota do Brasil em Copas. Isso porque a seleção alemã escolheu a Bahia como uma de suas bases durante a competição, ficando concentrada no sul do estado.

O ambiente de tranquilidade, aliado à forte integração com a cultura local, foi determinante na preparação da equipe comandada por Joachim Löw, que acabaria conquistando o tetracampeonato mundial. Em entrevista recente ao ex-jogador Romário, no canal Romário TV, o meio-campista Toni Kroos, um dos principais nomes daquele elenco, relembrou com carinho o período vivido no Brasil e destacou o acolhimento recebido na Bahia.

Toni Kroos

Toni Kroos por Reprodução/Redes sociais
Toni Kroos por Reprodução/Redes sociais
Toni Kroos  por DFB/Divulgação
Toni Kroos por Reprodução/Redes sociais
Toni Kroos por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
Toni Kroos por Reprodução/Redes sociais

“Quando penso em 2014, só tenho boas lembranças”, afirmou o alemão ao ser questionado sobre as imagens que lhe vêm à cabeça. “Não apenas pelo torneio e pela Copa, que obviamente foram incríveis, mas também pelas seis, sete ou oito semanas que passamos aí, conhecendo as pessoas. Tivemos um lugar muito bom com a Alemanha”, disse Kroos, referindo-se à concentração em território baiano.

Questionado sobre a conexão criada com o povo local, o meio-campista foi enfático. “Muito, muito boa”, respondeu. “Olhando para trás, claro que o jogo contra o Brasil foi um dia muito difícil para eles, nós sabemos disso. Mas a reação das pessoas depois da partida, dos brasileiros, foi muito positiva. Isso marcou bastante”, exaltou.

A proximidade entre a delegação alemã e o estado ficou evidente em diversos registros que circularam à época. Durante a estadia, jogadores como o goleiro Manuel Neuer e o meia Bastian Schweinsteiger apareceram vestindo a camisa do Bahia e até cantando o hino do clube, cenas que simbolizaram a relação de intimidade construída com a torcida local.

Neuer e Schweinsteiger usando camisas do Bahia em 2014 Crédito: Reproduçõ/Redes sociais

Dentro de campo, Kroos foi um dos grandes protagonistas da campanha alemã. Na histórica semifinal contra o Brasil, em Belo Horizonte, marcou dois gols e deu duas assistências, participando diretamente de quatro dos sete gols da goleada. Dias depois, ele levantaria a taça no Maracanã ao vencer a Argentina por 1x0 na decisão.

Salvador também foi palco de uma atuação memorável do meio-campista. Ainda na fase de grupos, Kroos brilhou na Arena Fonte Nova na vitória por 4x0 sobre Portugal, seleção liderada por Cristiano Ronaldo. Na ocasião, distribuiu duas assistências e comandou o meio-campo alemão.

