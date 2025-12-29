Acesse sua conta
Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Eron fica sem clube após término de contrato com Vegalta Sendai

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:17

Eron com em ação pelo Vitória
Eron em ação pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O atacante revelado pelo Vitória Eronildo, conhecido como Eron, está livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês. Aos 27 anos, o centroavante defendeu o Vegalta Sendai entre 2024 e 2025, período em que disputou 55 partidas pela segunda divisão do Japão, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.

Natural de Sobradinho, o jogador acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado 13 partidas pelo time sub-17. A estreia como profissional aconteceu em 2018, aos 20 anos, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória em meio a grande expectativa da torcida.

Eron

Eron sugiu como uma grande promessa no Vitória por Latícia Martins/EC Vitória
Eron marcou 17 gols em 23 jogos pelo time de aspirantes do Vitória por Maurícia da Matta/Vitória
Eron disputou 41 jogos pelo time profissional do Vitória por Letícia Martins/EC Vitória
Eron marcou apenas 5 gols pelo time profissional do Vitória por Arisson Marinho / CORREIO
Eron com a camisa do Caxias por Vitor Soccol/Caxias
1 de 5
Eron sugiu como uma grande promessa no Vitória por Latícia Martins/EC Vitória

No entanto, em um momento de instabilidade vivido pelo clube, o atacante não conseguiu se firmar. Ele permaneceu no Leão da Barra até 2021, somando 41 jogos e cinco gols marcados pelo time profissional.

Após deixar a Toca do Leão, o centroavante passou por Remo, ABC, Sampaio Corrêa e Caxias. Foi no clube gaúcho que viveu seu melhor momento na carreira: em 2023, disputou 36 partidas e balançou as redes 18 vezes, alcançando sua temporada mais artilheira.

Tags:

Vitória

