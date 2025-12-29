Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:17
O atacante revelado pelo Vitória Eronildo, conhecido como Eron, está livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês. Aos 27 anos, o centroavante defendeu o Vegalta Sendai entre 2024 e 2025, período em que disputou 55 partidas pela segunda divisão do Japão, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.
Natural de Sobradinho, o jogador acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado 13 partidas pelo time sub-17. A estreia como profissional aconteceu em 2018, aos 20 anos, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória em meio a grande expectativa da torcida.
No entanto, em um momento de instabilidade vivido pelo clube, o atacante não conseguiu se firmar. Ele permaneceu no Leão da Barra até 2021, somando 41 jogos e cinco gols marcados pelo time profissional.
Após deixar a Toca do Leão, o centroavante passou por Remo, ABC, Sampaio Corrêa e Caxias. Foi no clube gaúcho que viveu seu melhor momento na carreira: em 2023, disputou 36 partidas e balançou as redes 18 vezes, alcançando sua temporada mais artilheira.