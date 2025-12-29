LEMBRA DELE?

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Eron fica sem clube após término de contrato com Vegalta Sendai

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:17

Eron em ação pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O atacante revelado pelo Vitória Eronildo, conhecido como Eron, está livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês. Aos 27 anos, o centroavante defendeu o Vegalta Sendai entre 2024 e 2025, período em que disputou 55 partidas pela segunda divisão do Japão, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.

Natural de Sobradinho, o jogador acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado 13 partidas pelo time sub-17. A estreia como profissional aconteceu em 2018, aos 20 anos, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória em meio a grande expectativa da torcida.

No entanto, em um momento de instabilidade vivido pelo clube, o atacante não conseguiu se firmar. Ele permaneceu no Leão da Barra até 2021, somando 41 jogos e cinco gols marcados pelo time profissional.