Aos 19 anos, João Fonseca fatura mais de meio milhão de reais no Rio Open

Carol Neves
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:06
A campanha vitoriosa no Rio Open rendeu mais do que um troféu para João Fonseca. Campeão nas duplas ao lado de Marcelo Melo, o carioca de 19 anos vai dividir o prêmio de US$ 151,7 mil (cerca de R$ 790 mil) pago à parceria vencedora. Além disso, ele também faturou US$ 36.115 (aproximadamente R$ 188 mil) por ter alcançado as oitavas de final na chave de simples. Ao todo, o jovem encerra o torneio com cerca de R$ 583 mil em premiações.
A decisão colocou os brasileiros diante do alemão Constantin Frantzen e do holandês Robin Haase. Depois de saírem atrás no placar, Fonseca e Melo reagiram e fecharam o confronto em 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/8, em 1h34 de partida.
João Fonseca
Em sua primeira final de duplas no circuito, João celebrou o título ao lado de um dos nomes que sempre acompanhou na carreira. Marcelo Melo, agora com 41 troféus da ATP, foi chamado pelo próprio jovem para formar a parceria.
"Em casa, junto com a torcida, junto com um cara que me inspira. Como ele disse, ele já jogava na ATP desde que nasci. Vi a maioria dos títulos dele. Acho que a maioria dos 'singlistas' não pensam tanto em dupla, mas acho que dessa vez foi muito especial para mim. Me comprometi a jogar com o Marcelo, eu que chamei ele, então foi uma incrível dupla", afirmou João Fonseca.
Veja os valores da premiação
CHAVE SIMPLES
Campeão: US$ 461.835 (R$ 2,41 milhões);
Vice-campeão: US$ 248.480 (R$ 1,29 milhão);
Semifinal: US$ 112.625 (R$ 588 mil);
Quartas de final: US$ 67.655 (R$ 353 mil);
Oitavas de final: US$ 36.115 (R$ 188 mil);
Primeira rodada: US$ 19.260 (R$ 100 mil).
CHAVE DUPLA
Campeões: US$ 151.690 (R$ 793 mil);
Vice-campeões: US$ 80.900 (R$ 423 mil);
Semifinal: US$ 40.930 (R$ 214 mil);
Quartas de final: US$ 20.470 (R$ 107 mil);
Primeira rodada: US$ 10.590 (R$ 55 mil).