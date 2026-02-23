DISPUTA

Scarpa reencontra Willian Bigode após golpe e briga na Justiça: 'Ele preferiu ir para o lado da mentira'

Jogadores se enfrentaram pela primeira vez desde o processo envolvendo criptomoedas

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:38

Gustavo Scarpa e Willian Bigode se reencontraram Crédito: Pedro Souza / Atlético

A semifinal do Campeonato Mineiro colocou frente a frente, neste domingo (22), na Arena MRV, dois personagens que carregam uma disputa fora das quatro linhas. Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, e Willian Bigode, do América-MG, se reencontraram no empate pelo jogo de ida da semifinal estadual - o primeiro confronto entre eles desde o início da batalha judicial envolvendo investimentos em criptomoedas.

Antes da partida, houve cumprimento com aperto de mãos. Durante o jogo, os atletas chegaram a atuar próximos em alguns lances, mas sem confronto direto. Após o apito final, Scarpa falou sobre o momento e admitiu que precisou controlar as emoções ao rever o ex-companheiro de Palmeiras.

"São várias emoções ali no momento. Difícil, uma situação complicada. A gente tinha uma amizade muito maneira, mas o “maluco” decidiu ir para outro caminho. Agora é paciência. Torcer para que tudo se resolva o quanto antes. A situação é muito preto no branco e eu não vejo a hora de receber o que é meu por direito", declarou.

Em entrevista na zona mista, o camisa 10 do Galo reforçou que acredita em um desfecho semelhante ao já registrado em outra ação envolvendo o lateral Mayke.

"Muitas emoções e coisas que passam pela cabeça. Eu sou profissional, mas me segurei. Foi um momento diferente. Já está quase acabando a primeira instância, e ele já teve uma decisão desfavorável no processo do Mayke. No meu caso, creio que o desfecho será o mesmo. Não tem muito o que fazer. É preto no branco. Ele preferiu ir para o lado da mentira e deixar a amizade de lado. Paciência", disparou, falando ao jornal No Ataque.

Apesar de estarem no futebol mineiro desde 2024, os dois ainda não haviam se enfrentado. Willian acertou com o América apenas em março do ano passado, após o encerramento do prazo de inscrições no Estadual. Já neste ano, ficou fora do clássico da fase inicial por lesão. Como Atlético e América também não se cruzaram na Copa do Brasil e disputam divisões diferentes no Campeonato Brasileiro, o duelo acabou acontecendo apenas agora.

Relembre o caso das criptomoedas

A origem do conflito remonta a 2023. Gustavo Scarpa e o lateral Mayke acusaram as empresas Xland, WLJC Consultoria e Soluções Tecnologia Eireli e Xland Holding Ltda de aplicarem um golpe milionário relacionado a investimentos em criptomoedas. A WLJC, fundada em 2019, tinha Willian Bigode como um dos sócios e atuava em parceria com a Xland.

Scarpa investiu cerca de R$ 6,3 milhões, sob promessa de rendimento mensal entre 3,5% e 5%. Mayke aplicou aproximadamente R$ 4 milhões. Segundo os atletas, os valores prometidos não foram pagos. O meia solicitou a rescisão do contrato e foi informado de que receberia o montante de volta em até 30 dias úteis, o que não ocorreu.

O caso ganhou repercussão nacional após reportagem exibida pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, apontar indícios de pirâmide financeira no esquema. Em 2024, Scarpa conseguiu na Justiça o bloqueio de salários que Willian tinha a receber do Santos, além de valores vinculados ao Fluminense.