Corpo de triatleta desaparecida após incidente com tubarão é encontrado

Pedro Carreiro
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:36
O corpo da triatleta Erica Fox, de 55 anos, que estava desaparecida após um incidente envolvendo um tubarão, foi encontrado no último sábado (27) no litoral da Califórnia. Segundo autoridades locais, o resgate ocorreu no oceano ao sul da praia de Davenport, no condado de Santa Cruz, por volta das 14h (horário local). A identificação do corpo foi feita pela família, enquanto a confirmação oficial ainda está em andamento.
Erica havia desaparecido cerca de uma semana antes enquanto nadava em Lovers Point, na cidade de Pacific Grove, região da Baía de Monterey. Testemunhas relataram a presença de um tubarão próximo ao grupo de nadadores no momento do desaparecimento. Um motorista chegou a acionar a Guarda Costeira após afirmar ter visto o animal emergir da água com o que parecia ser um corpo humano. O local onde o corpo foi localizado fica a aproximadamente 48 quilômetros do ponto do incidente.
As buscas iniciais mobilizaram barcos, helicópteros e mergulhadores por cerca de 15 horas, mas foram suspensas sem sucesso. Mesmo assim, equipes independentes e autoridades dos condados de Monterey e Santa Cruz mantiveram as investigações. O resgate do corpo foi realizado com o auxílio de um sistema de cordas pela unidade San Mateo–Santa Cruz do Corpo de Bombeiros da Califórnia.
Nadadora experiente, Erica Fox era co-fundadora de um grupo recreativo de natação em águas abertas ativo há cerca de duas décadas em Lovers Point. Triatleta, participou de provas de meio Ironman e do tradicional Escape from Alcatraz ao longo de quase 20 anos. Amigos a descrevem como uma líder entusiasmada e consciente dos riscos do ambiente marinho.