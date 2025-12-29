VALOR RECORDE

Vitória confirma compra de Erick, que se torna a contratação mais cara do clube

Leão da Barra desembolsou R$ 7 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:23

Erick pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um dos principais destaques do Vitória na campanha de permanência na Série A de 2025, o atacante Erick seguirá defendendo as cores do Leão da Barra em 2026. Para garantir a contratação em definitivo, o clube precisou superar a concorrência do Coritiba e aumentar a proposta ao São Paulo, detentor dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-Negro elevou a oferta de R$ 5 milhões para R$ 7 milhões por 50% dos direitos do jogador, que estava emprestado ao clube durante a temporada.

Com o investimento, Erick, de 28 anos, assinou contrato até o final de 2028 e se tornou a contratação mais cara da história do Vitória, superando o zagueiro Wagner Leonardo, adquirido por R$ 5,6 milhões junto ao Portimonense, de Portugal. O montante também ultrapassa, em valores nominais, contratações históricas, como a de Petkovic, adquirido do Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalentes a cerca de R$ 45 milhões nos dias atuais)

Contratações mais caras da história do Vitória 1 de 11

A vontade do jogador em permanecer no clube foi um dos fatores decisivos para o sucesso da negociação. Ainda em novembro, Erick já demonstrava o desejo de continuar em Salvador. “Estou muito feliz aqui, me sinto em casa. O presidente já conversou comigo, falei do meu desejo de ficar no clube, mas primeiro temos que deixar o clube na Série A”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.

Esta é a segunda passagem de Erick pelo Vitória. A primeira aconteceu entre 2018 e 2019, quando chegou por empréstimo do Braga. Naquele período, disputou 32 partidas, marcou três gols, distribuiu duas assistências e foi um dos poucos jogadores a se destacar na campanha de rebaixamento para a Série B em 2018.

O retorno ao clube ocorreu em março de 2025, após o Vitória desembolsar R$ 1 milhão pelo empréstimo junto ao São Paulo até o fim da temporada. Embora tenha chegado sob grande expectativa, Erick não teve impacto imediato e só se firmou como peça importante na reta final do campeonato. Ele encerrou a Série A como vice-artilheiro da equipe, com três gols, além de liderar de assistências, com cinco passes para gol.

Veja momentos de Erick pelo Vitória 1 de 7

A permanência de Erick e de outros atletas emprestados era uma das prioridades do técnico Jair Ventura e da diretoria rubro-negra para 2026. Além do atacante, o clube também encaminhou a aquisição definitiva de Baralhas e a prorrogação do empréstimo do lateral-esquerdo Jamerson, junto ao Coritiba.

Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter não permanecerá no elenco e seguirá para o futebol dos Estados Unidos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon e o goleiro Thiago Couto ainda têm situação indefinida.