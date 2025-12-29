Acesse sua conta
Vitória confirma compra de Erick, que se torna a contratação mais cara do clube

Leão da Barra desembolsou R$ 7 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:23

Erick pelo Vitória
Erick pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um dos principais destaques do Vitória na campanha de permanência na Série A de 2025, o atacante Erick seguirá defendendo as cores do Leão da Barra em 2026. Para garantir a contratação em definitivo, o clube precisou superar a concorrência do Coritiba e aumentar a proposta ao São Paulo, detentor dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-Negro elevou a oferta de R$ 5 milhões para R$ 7 milhões por 50% dos direitos do jogador, que estava emprestado ao clube durante a temporada.

Com o investimento, Erick, de 28 anos, assinou contrato até o final de 2028 e se tornou a contratação mais cara da história do Vitória, superando o zagueiro Wagner Leonardo, adquirido por R$ 5,6 milhões junto ao Portimonense, de Portugal. O montante também ultrapassa, em valores nominais, contratações históricas, como a de Petkovic, adquirido do Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalentes a cerca de R$ 45 milhões nos dias atuais)

Contratações mais caras da história do Vitória

Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória

A vontade do jogador em permanecer no clube foi um dos fatores decisivos para o sucesso da negociação. Ainda em novembro, Erick já demonstrava o desejo de continuar em Salvador. “Estou muito feliz aqui, me sinto em casa. O presidente já conversou comigo, falei do meu desejo de ficar no clube, mas primeiro temos que deixar o clube na Série A”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.

Esta é a segunda passagem de Erick pelo Vitória. A primeira aconteceu entre 2018 e 2019, quando chegou por empréstimo do Braga. Naquele período, disputou 32 partidas, marcou três gols, distribuiu duas assistências e foi um dos poucos jogadores a se destacar na campanha de rebaixamento para a Série B em 2018.

O retorno ao clube ocorreu em março de 2025, após o Vitória desembolsar R$ 1 milhão pelo empréstimo junto ao São Paulo até o fim da temporada. Embora tenha chegado sob grande expectativa, Erick não teve impacto imediato e só se firmou como peça importante na reta final do campeonato. Ele encerrou a Série A como vice-artilheiro da equipe, com três gols, além de liderar de assistências, com cinco passes para gol.

Veja momentos de Erick pelo Vitória

Erick pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Erick pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

A permanência de Erick e de outros atletas emprestados era uma das prioridades do técnico Jair Ventura e da diretoria rubro-negra para 2026. Além do atacante, o clube também encaminhou a aquisição definitiva de Baralhas e a prorrogação do empréstimo do lateral-esquerdo Jamerson, junto ao Coritiba.

Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter não permanecerá no elenco e seguirá para o futebol dos Estados Unidos, enquanto o lateral-esquerdo Ramon e o goleiro Thiago Couto ainda têm situação indefinida.

LEIA MAIS 

Vitória é o 3º e Bahia o 11º time da Série A com mais lesões em 2025; veja o ranking completo

Recuperado de lesão, lateral volta a treinar no Vitória e deve disputar o Campeonato Baiano

Renato Kayzer antecipa reapresentação no Vitória e já treina na Toca do Leão

Vitória anuncia contratação de lateral destaque da Série B

Para esquecer: 20 anos da queda de Bahia e Vitória para a Série C

Ao mesmo tempo em que busca manter os pilares da equipe de 2025, a diretoria rubro-negra trabalha para fortalecer o elenco visando a próxima temporada e já anunciou a chegada de dois reforços: o volante Caíque Gonçalves e o lateral-direito Matheusinho

Vitória

