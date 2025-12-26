Acesse sua conta
Lucas Halter rejeita propostas do Vitória e vai jogar nos Estados Unidos

Zagueiro se acertou com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e assinará contrato de cinco temporadas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:27

Lucas Halter em ação pelo Vitória diante do Sport
Lucas Halter em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Capitão do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025, o zagueiro Lucas Halter não ficará no clube para a próxima temporada. O destino do jogador é o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Após um ano emprestado ao Leão, o atleta foi vendido pelo Botafogo por 1,5 milhões de dólares (R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O Rubro-Negro receberá 10% do montante como taxa de vitrine. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

A compra de Lucas Halter pelo Vitória estava em andamento nos bastidores do clube rubro-negro. Entre o time baiano e o clube carioca já havia um acerto quanto aos valores necessários para a compra, que estavam condicionados a gatilhos existentes dentro do contrato de empréstimo do jogador. No entanto, a proposta recebida da MLS foi considerada irrecusável pelo jogador, que recusou as ofertas do Leão. Ele assina contrato válido por cinco temporadas.

A escalação do zagueiro no empate sem gols com o Botafogo, pela 33ª rodada do Brasileirão, foi um dos pontos relacionados com a possível aquisição em definitivo do defensor. A utilização previa o pagamento de R$ 1 milhão como multa, mas uma reunião entre Vitória, Botafogo e Grêmio terminou em acordo para quitar dívidas entre os três clubes.

Vitória oficializa a contratação do volante Caique Gonçalves até 2027

Vitória chega a acordo para contratação de lateral destaque da Série B; veja detalhes

Vitória encaminha renovações com destaques do time na temporada

Saiba quem são todos os jogadores que se reapresentam ao Vitória para o Campeonato Baiano

Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano

Passagem pelo Leão

Adaptar-se a um novo clube nunca é uma tarefa simples, ainda mais quando se chega sob desconfiança da torcida e com a missão de substituir uma das referências do elenco. Essa foi exatamente a situação vivida por Lucas Halter ao desembarcar no Vitória. Apesar do cenário desafiador, o zagueiro soube lidar com a pressão e conquistou rapidamente a titularidade.

Antes de chegar à Toca, por empréstimo do Botafogo, Halter atravessava um momento delicado no clube carioca. Ele havia cometido uma falha decisiva na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em janeiro, o que acabou custando o título ao Fogão. O erro marcou sua passagem pelo clube e minou sua relação com a torcida alvinegra. Assim, ao ser anunciado pelo Vitória, em fevereiro, encontrou um ambiente desconfiado também por parte da torcida rubro-negra.

A princípio, a expectativa era de que Halter formasse dupla com Wagner Leonardo, referência técnica da zaga desde 2023. No entanto, apenas uma semana após sua chegada, Wagner foi vendido ao Grêmio, e Halter herdou, de imediato, a responsabilidade de ocupar o posto de titular absoluto. Apesar de todos os desafios, o defensor se adaptou rapidamente ao clube, à cidade e à torcida, assumindo um papel de liderança dentro de campo. Não à toa, tornou-se capitão da equipe.

Sua estreia com a camisa rubro-negra aconteceu no dia 16 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Jequié, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Halter se tornou titular absoluto do time na atual temporada, que terminou com a permanência do Vitória na Série A. Ele fez cinco gols em 48 jogos.

