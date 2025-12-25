NOVO REFORÇO

Vitória chega a acordo para contratação de lateral destaque da Série B; veja detalhes

Jogador de 27 anos voltou a atuar neste ano após mais de 600 dias de suspensão por participação em esquema de apostas esportivas

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:38

Mateusinho se destacou na Série B pelo Cuiabá Crédito: AssCom Dourado

De olho no planejamento para a próxima temporada, o Vitória chegou a um acordo com o Cuiabá pela contratação em definitivo do lateral Mateusinho para 2026. Destaque do Dourado na disputa da Série B, o jogador terá 50% dos direitos econômicos adquiridos pela equipe rubro-negra, com possibilidade de aquisição de mais 10%. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

De acordo com o jornalista, as duas diretorias estão próximas de fechar a negociação e concretizar a vinda do jogador para a Toca do Leão. O Cuiabá mantém 50%, mas pode vender mais 10% no futuro por 120 mil dólares (R$ 600 mil), caso o clube baiano exerça a opção de compra prevista em contrato. Venê também adiciona que o Dourado exigiu cláusula de multa em caso de atraso de pagamento do Leão. A transação vai custar 600 mil dólares (R$ 3,3 milhões) aos cofres do Vitória.

Em negociação com o Vitória, veja como foi Mateusinho no Cuiabá 1 de 3

Em 2025, o jogador de 27 anos atuou em 42 jogos na temporada, sendo 40 como titular da equipe. Os jogos foram realizados no Campeonato Mato-Grossense, Copa do Brasil e Série B, competição onde se destacou com quatro gols e cinco assistências. Jogando como lateral direito do Dourado, Mateusinho tem mais características de ala, função importante dentro do esquema utilizado por Jair Ventura no Leão.

Dentre todos os laterais que disputaram a segunda divisão, Mateusinho terminou como lateral com mais chances criadas (11), mais passes decisivos (67), mais gols de falta (2) e mais cruzamentos certos (68), além de ser o 2º lateral com mais assistências (5) e o 4º da posição com mais finalizações no gol (11).

Defensivamente, foi o 2º lateral com mais interceptações na competição (39), o 2º com mais disputas de bola vencidas (187), o 4º com mais duelos pelo chão ganhos (126) e o 6º atleta da posição com mais desarmes na Série B (39).

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

Entre altos e baixos

Natural de Magé, no Rio de Janeiro, essa será a quarta vez que o atleta vai defender uma equipe do nordeste. Antes, defendeu as cores do Sampaio Corrêa, do Tuntum e do Moto Club, todos do Maranhão. Os holofotes se voltaram ao jogador em 2022, quando se destacou pelo Sampaio na Série B daquele ano, com um gol e quatro assistências. O desempenho levou o lateral até o Cuiabá no ano seguinte.

Apesar de começar o ano bem, a carreira de Mateusinho foi interrompida. Alvo da operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, o jogador foi condenado pelo STJD no dia 6 de junho de 2023 por participação em esquema de apostas esportivas quando defendia o Sampaio Corrêa, em 2022. O atleta ficou 616 dias afastado dos gramados antes de voltar a vestir a camisa do Auriverde, onde voltou a se destacar.