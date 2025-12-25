VAI COMPRAR

Vitória encaminha renovações com destaques do time na temporada

Permanência de Erick e Baralhas para 2026 reforça plano do Leão de manter a base do fim de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:14

Vitória encaminhou as compras de Erick e Gabriel Baralhas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada do Vitória acabou com a sensação de que o risco para o clube foi minimizado. Se salvando na última rodada da Série A, o clube rubro-negro já planeja a temporada 2026 com o objetivo de melhorar o rendimento deste ano. Dentro dessa perspectiva, o Leão encaminhou as renovações do volante Gabriel Baralhas e do atacante Erick em definitivo. As informações foram divulgadas pelo ge.com e confirmadas pelo CORREIO.

Antes de anunciar os reforços para a próxima temporada, o presidente do clube, Fábio Mota, revelou que pretendia acertar as renovações dos jogadores que estavam emprestados e interessavam ao Leão. Esse é o caso de Lucas Halter (Botafogo), Erick (São Paulo), Jamerson (Coritiba), Ramon (Internacional), Thiago Couto (Sport) e Gabriel Baralhas (Atlético-GO).

Veja momentos de Erick pelo Vitória 1 de 7

No caso do atacante Erick, o acerto com o São Paulo para a compra do jogador ocorreu após uma disputa com o Coritiba pelo jogador. A equipe paranaense entrou na corrida pelo atleta e ofereceu um valor maior em comparação a primeira oferta enviada pela cúpula rubro-negra. No final, a negociação foi fechada em torno de R$ 7 milhões pelo jogador, que chegou sem custos ao São Paulo em 2024. O jogador vai assinar contrato de três anos com o Rubro-negro.

Natural de Recife, 2026 será o quarto ano de Erick com a camisa do Vitória, mas o primeiro sem estar emprestado ao clube de Salvador. A primeira passagem do jogador pela Toca do Leão aconteceu entre 2018 e 2019, quando participou de 32 jogos, com três gols marcados e duas assistências concedidas. Com ele, no entanto, o time caiu para a segunda divisão.

Sem espaço no São Paulo, o empréstimo ao Vitória em 2025 foi a oportunidade para o jogador cumprir a missão que havia falhado em 2018. Após um início discreto, o jogador cresceu de rendimento ao longo do Campeonato Brasileiro e terminou o ano até jogando como ala. Ao todo, foram 38 partidas completas na temporada, com três gols marcados e cinco assistências concedidas.

Herói da permanência

Outro acerto da diretoria do clube rubro-negro é a permanência do volante Gabriel Baralhas, que também irá assinar um contrato de três anos com o Leão. Emprestado pelo Atlético-GO ao Vitória, o jogador se destacou pelo time baiano. 70% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao time goiano, enquanto os outros 30% pertencem ao Internacional. A intenção do Vitória é adquirir a totalidade dos direitos econômicos do jogador.

Veja momento de Baralhas com a camisa do Vitória 1 de 11

Em 2025, vestindo a camisa rubro-negra, Baralhas disputou 46 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. Além disso, liderou o elenco em desarmes (67) e interceptações (65). O último desses tentos anotados pelo camisa 44, inclusive, cravou a permanência do Vitória na primeira divisão. O gol foi marcado contra o São Paulo, na última rodada da Série A.

Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados desde o dia 12 de junho, o lateral esquerdo Jamerson também está muito próximo de renovar com o Vitória. O empréstimo junto ao Coritiba será renovado até o final de 2026 e o atleta deve reestrear com a camisa rubro-negra no Baianão, para ganhar ritmo de jogo.