LEÃO DE VOLTA

Saiba quem são todos os jogadores que se reapresentam ao Vitória para o Campeonato Baiano

Estreia do clube no estadual acontece no próximo dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14:23

Rodrigo Chagas será o técnico do Vitória no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a mudança no calendário do futebol brasileiro em 2026, o Campeonato Brasileiro vai iniciar no final de janeiro. O início precoce do Brasileirão motivou a direção do Vitória a deixar o Campeonato Baiano em segundo plano. Visando a disputa do estadual, o Leão já se reapresenta nesta sexta-feira (26) com um elenco alternativo que será comandado pelo técnico Rodrigo Chagas.

O plantel considerado como principal irá comparecer à Toca do Leão no dia 3 de janeiro. Já nesta semana, 13 jogadores são esperados para iniciar os treinamentos no Barradão. Posteriormente, outros se juntarão a esse grupo inicial. Entre jogadores formados na base rubro-negra e atletas que estavam emprestados a outros clubes, o elenco que vai disputar o Baianão é encarado pelo clube como uma oportunidade de dar mais minutagem a jogadores pouco utilizados em 2025 e avaliar esses atletas para o restante da próxima temporada.

Jogos do Vitória na Série A de 2026 1 de 38

Goleiros

Entre Yuri Sena e Ezequiel, a tendência é de que o primeiro seja o titular do time na competição, já que possui mais experiência atuando profissionalmente. Sendo mais um da leva de goleiros formados na base do Vitória, Yuri estreou na equipe de cima em 2020, mas não conseguiu ter sequência no time profissional e foi emprestado para CSA, em 2024, além de Azuriz e Jequié, em 2025.

Laterais

Na direita, quem estará encarregado de ocupar a lateral é o jovem Paulo Roberto, que fez sua estreia como profissional em 2025. Na Série A deste ano, o defensor jogou contra Atlético-MG e Corinthians. Com a saída de Raúl Cáceres e a não recuperação de Claudinho, Paulo atualmente é o único da posição no elenco.

Contratado durante a Série B de 2023, o lateral esquerdo Felipe Vieira tem a oportunidade de mostrar serviço depois de dois anos emprestado para a Chapecoense, time que subiu para a primeira divisão. Na equipe catarinense, no entanto, Felipe pouco jogou. Foram 14 partidas disputadas com a camisa do Vitória até então.

Zagueiros

Dentre os dois zagueiros divulgados pelo Vitória para a reapresentação, Edenílson é meio campo de formação e já atuou nessa posição em dois jogos na equipe profissional e pelo Itabuna, em 2024. Também somando duas partidas na equipe de cima, Kauan Coutinho volta após se recuperar de uma cirurgia para lidar com uma fratura no tornozelo sofrida em junho.

Meio-campistas

Emprestado ao Londrina para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C neste ano, Zé Breno foi um dos destaques do time, se consolidando entre os titulares na reta final da temporada. O volante volta ao time com a expectativa de ser utilizado por Jair Ventura na primeira divisão. Quem também volta para buscar seu espaço é o meia Pablo, que pouco atuou pelo Guarani.

Com sua única partida pelo time profissional sendo o fatídico 8x0 sofrido contra o Flamengo, o volante Wendell é outro que estará na reapresentação da equipe rubro-negra. O objetivo é deixar a má impressão da estreia e dar a volta por cima no Campeonato Baiano. Para o meia Lucas Lohan, a expectativa é de entrar em campo pela primeira vez em uma competição profissional.

Atacantes

A dupla Luís Miguel e Lawan surgiu com altas expectativas pelo rendimento na base rubro-negra. Os dois, inclusive, estiveram juntos atuando pelo Itabuna, durante a parceria do time baiano com o Vitória. O bom rendimento levou o ponta e o centroavante a serem utilizados durante a Série A de 2024, mas na atual temporada foram emprestados.