Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são todos os jogadores que se reapresentam ao Vitória para o Campeonato Baiano

Estreia do clube no estadual acontece no próximo dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 14:23

Rodrigo Chagas (técnico)
Rodrigo Chagas será o técnico do Vitória no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a mudança no calendário do futebol brasileiro em 2026, o Campeonato Brasileiro vai iniciar no final de janeiro. O início precoce do Brasileirão motivou a direção do Vitória a deixar o Campeonato Baiano em segundo plano. Visando a disputa do estadual, o Leão já se reapresenta nesta sexta-feira (26) com um elenco alternativo que será comandado pelo técnico Rodrigo Chagas.

O plantel considerado como principal irá comparecer à Toca do Leão no dia 3 de janeiro. Já nesta semana, 13 jogadores são esperados para iniciar os treinamentos no Barradão. Posteriormente, outros se juntarão a esse grupo inicial. Entre jogadores formados na base rubro-negra e atletas que estavam emprestados a outros clubes, o elenco que vai disputar o Baianão é encarado pelo clube como uma oportunidade de dar mais minutagem a jogadores pouco utilizados em 2025 e avaliar esses atletas para o restante da próxima temporada.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

Goleiros

Entre Yuri Sena e Ezequiel, a tendência é de que o primeiro seja o titular do time na competição, já que possui mais experiência atuando profissionalmente. Sendo mais um da leva de goleiros formados na base do Vitória, Yuri estreou na equipe de cima em 2020, mas não conseguiu ter sequência no time profissional e foi emprestado para CSA, em 2024, além de Azuriz e Jequié, em 2025.

Laterais

Na direita, quem estará encarregado de ocupar a lateral é o jovem Paulo Roberto, que fez sua estreia como profissional em 2025. Na Série A deste ano, o defensor jogou contra Atlético-MG e Corinthians. Com a saída de Raúl Cáceres e a não recuperação de Claudinho, Paulo atualmente é o único da posição no elenco.

Contratado durante a Série B de 2023, o lateral esquerdo Felipe Vieira tem a oportunidade de mostrar serviço depois de dois anos emprestado para a Chapecoense, time que subiu para a primeira divisão. Na equipe catarinense, no entanto, Felipe pouco jogou. Foram 14 partidas disputadas com a camisa do Vitória até então.

LEIA MAIS

Gustavo Vieira vive indefinição sobre futuro no Vitória; relembre passagem

Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano

Vitória acerta contratação de volante destaque do Juventude; veja detalhes

Ex-Vitória com três acessos consecutivos para Série A negocia com clube recém-rebaixado

Vitória terminou a Série A com marca idêntica à do campeão Flamengo; entenda

Zagueiros

Dentre os dois zagueiros divulgados pelo Vitória para a reapresentação, Edenílson é meio campo de formação e já atuou nessa posição em dois jogos na equipe profissional e pelo Itabuna, em 2024. Também somando duas partidas na equipe de cima, Kauan Coutinho volta após se recuperar de uma cirurgia para lidar com uma fratura no tornozelo sofrida em junho.

Meio-campistas

Emprestado ao Londrina para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C neste ano, Zé Breno foi um dos destaques do time, se consolidando entre os titulares na reta final da temporada. O volante volta ao time com a expectativa de ser utilizado por Jair Ventura na primeira divisão. Quem também volta para buscar seu espaço é o meia Pablo, que pouco atuou pelo Guarani.

Com sua única partida pelo time profissional sendo o fatídico 8x0 sofrido contra o Flamengo, o volante Wendell é outro que estará na reapresentação da equipe rubro-negra. O objetivo é deixar a má impressão da estreia e dar a volta por cima no Campeonato Baiano. Para o meia Lucas Lohan, a expectativa é de entrar em campo pela primeira vez em uma competição profissional.

Atacantes

A dupla Luís Miguel e Lawan surgiu com altas expectativas pelo rendimento na base rubro-negra. Os dois, inclusive, estiveram juntos atuando pelo Itabuna, durante a parceria do time baiano com o Vitória. O bom rendimento levou o ponta e o centroavante a serem utilizados durante a Série A de 2024, mas na atual temporada foram emprestados.

Já o atacante Felipe Cardoso, de 22 anos, volta ao Campeonato Baiano para ganhar sequência no Leão. O jogador se destacou no último Baianão pelo Atlético de Alagoinhas com quatro gols e duas assistências e foi comprado pelo Vitória, mas entrou em campo somente quatro vezes com a camisa vermelha e preta.

Mais recentes

Imagem - Vitória encaminha renovações com destaques do time na temporada

Vitória encaminha renovações com destaques do time na temporada
Imagem - Entenda o que é o Boxing Day e por que esse ano não terá na Premier League

Entenda o que é o Boxing Day e por que esse ano não terá na Premier League
Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
02

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares
04

Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares