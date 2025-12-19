Vitória terminou a Série A com marca idêntica à do campeão Flamengo; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:48
Quem observa a tabela final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 dificilmente encontra semelhanças entre as campanhas de Vitória e Flamengo. Enquanto o Leão da Barra terminou a competição apenas na 15ª colocação, garantindo a permanência na elite somente na última rodada, o Flamengo conquistou o título e liderou grande parte dos indicadores estatísticos do campeonato. Ainda assim, os dois rubro-negros terminaram o Brasileirão empatados em uma estatística curiosa e pouco perceptível à primeira vista.
Times que não sofreram viradas na Série A de 2025
Vitória e Flamengo foram, ao lado de Botafogo e Mirassol, os únicos quatro clubes da Série A que não perderam nenhuma partida após abrir o placar ao longo da competição. Sempre que saíram na frente, essas equipes conseguiram, no mínimo, assegurar o empate, um dado que chama atenção especialmente no caso do time baiano, considerando sua campanha irregular.
Ao longo do campeonato, o Vitória inaugurou o marcador em 14 partidas e venceu 10 delas. Nas outras quatro ocasiões, apesar de sair na frente, deixou a vitória escapar nos minutos finais, todas em empates por 2 a 2 contra Atlético-MG, Sport, Palmeiras e Juventude. Resultados que tiveram peso emocional semelhante ao de uma derrota, especialmente pelo contexto da luta contra o rebaixamento.
Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025
Se por um lado o Leão mostrou consistência ao proteger vantagens iniciais, por outro apresentou grande dificuldade para reagir quando sofreu o primeiro gol. Em 19 partidas nas quais saiu atrás no placar, o Vitória acabou derrotado em 15. O time conseguiu buscar o empate em apenas três jogos e virou o resultado somente uma vez: na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pela oitava rodada, no Barradão, com dois gols de Renato Kayzer.