Vitória terminou a Série A com marca idêntica à do campeão Flamengo; entenda

As duas equipes não tomaram viradas ao longo da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:48

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quem observa a tabela final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 dificilmente encontra semelhanças entre as campanhas de Vitória e Flamengo. Enquanto o Leão da Barra terminou a competição apenas na 15ª colocação, garantindo a permanência na elite somente na última rodada, o Flamengo conquistou o título e liderou grande parte dos indicadores estatísticos do campeonato. Ainda assim, os dois rubro-negros terminaram o Brasileirão empatados em uma estatística curiosa e pouco perceptível à primeira vista.

Vitória e Flamengo foram, ao lado de Botafogo e Mirassol, os únicos quatro clubes da Série A que não perderam nenhuma partida após abrir o placar ao longo da competição. Sempre que saíram na frente, essas equipes conseguiram, no mínimo, assegurar o empate, um dado que chama atenção especialmente no caso do time baiano, considerando sua campanha irregular.

Ao longo do campeonato, o Vitória inaugurou o marcador em 14 partidas e venceu 10 delas. Nas outras quatro ocasiões, apesar de sair na frente, deixou a vitória escapar nos minutos finais, todas em empates por 2 a 2 contra Atlético-MG, Sport, Palmeiras e Juventude. Resultados que tiveram peso emocional semelhante ao de uma derrota, especialmente pelo contexto da luta contra o rebaixamento.

